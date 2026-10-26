Pernambuco: 96,73% das seções eleitorais registraram encerramento antes das 19h

Mesmo com a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) deferida pelo ministro Cristiano Zanin, apenas 700 urnas, ou seja, 3,27%, estavam disponíveis para o eleitorado pernambucano

Seção eleitoral no Recife (Karol Rodrigues/DP Foto)

De acordo com os dados do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE), 96,73% das seções eleitorais do estado registraram encerramento antes das 19h no último domingo (25). Mesmo com a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) deferida pelo ministro Cristiano Zanin, expedida após o cumprimento do horário inicial previsto para o fim da votação, apenas 700 urnas, ou seja, 3,27%, estavam disponíveis para o eleitorado.

Ainda conforme o TRE-PE, desse quantitativo de seções abertas após as 19h, 692 foram fechadas cerca de 15 minutos depois, restando somente 8 urnas com encerramento posterior ao estipulado na decisão do STF. Em 2026, o estado contou com 21.418 seções eleitorais distribuídas pelos municípios pernambucanos.

Prorrogação

O ministro do STF, Cristiano Zanin, acatou pedido da coligação Brasil Pronto Pra Mais, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e estendeu o horário de votação por duas horas em todo o Brasil no último domingo (25). Apesar de a solicitação da campanha de Lula, acatada por Zanin, referir-se apenas às cidades de Salvador, Feira de Santana e Lauro de Freitas, na Bahia, o ministro decidiu pela prorrogação total.

A Coligação Brasil Pronto Pra Mais também havia solicitado ao Supremo Tribunal Federal a extensão, pelo mesmo período de tempo, do horário de votação em todo o território nacional. Além dela, a campanha do candidato Flávio Bolsonaro (PL) pediu que o tempo de votação fosse prorrogado em 17 municípios de São Paulo, Paraná e Santa Catarina, devido às fortes chuvas.

Flávio contesta resultado; TSE rebate

Em seu discurso após a derrota para o atual chefe do Executivo, Flávio Bolsonaro criticou a decisão do ministro Cristiano Zanin e contestou o resultado das urnas.

"O que aconteceu hoje não foi algo normal, foi inclusive inaceitável. Um ministro da Suprema Corte, pela primeira vez na história, e ex-advogado do Lula, dá uma canetada a pedido de um ex-sócio dele e muda a regra do jogo no meio do jogo", declarou o senador na ocasião.

Ainda no domingo, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, afirmou que o processo eleitoral do segundo turno presidencial foi seguro e confirmou a reeleição de Lula.

"Não seria possível em poucas horas construir um juízo de certeza de que nenhum efeito colateral, especialmente no aspecto tecnológico, advindo de uma decisão judicial, viesse a impactar significativamente a apuração", disse.



