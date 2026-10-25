Após decisão de Zanin, locais de votação têm conflito de informações e seções fechadas antes das 19h em Pernambuco

Ministro do STF Cristiano Zanin determinou prorrogação do horário de votação até às 19h deste domingo (25). Decisão, que chegou ao TRE-PE depois das 17h, causou conflitos de informação em locais de votação

O Diario de Pernambuco apurou que a notificação da prorrogação do horário de votação até às 19h, chegou ao TRE-PE depois das 17h (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Locais de votação em Pernambuco tiveram conflitos de informação e eleitores confusos após a decisão do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), de prorrogar o horário de votação até às 19h, neste domingo (25), dia do segundo turno das Eleições 2026. No Recife, também houve registro de escolas que fecharam e, mesmo com a decisão, não reabriram as portas.

A decisão de Zanin determinava a extensão do horário em “todas as seções de todo o Brasil” e foi proferida às 16h32, faltando apenas 28 minutos para o fim da votação. Em alguns estados, entretanto, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) só foi oficialmente notificado após as 17 horas, quando muitos locais de votação já estavam fechados, e enfrentaram problemas logísticos para cumprir a medida e reabrir.

O Diario de Pernambuco apurou que a notificação só chegou ao TRE-PE depois das 17h. Posteriormente, às 17h49, o ministro do STF Kassio Nunes Marques, que preside o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), orientou, em ofício, que a extensão de horário só fosse cumprida nas seções que ainda estavam abertas.

Locais fechados

Por volta das 18h, o Diario flagrou locais de votação abertos, mas sem que os eleitores pudessem votar. Foi o caso da escola Aníbal Fernandes, em Santo Amaro, área central do Recife.

“Eu vim, cheguei aqui, já estava encerrada. Eu estava aguardando o juiz do TRE para ver se ele liberava”, disse o artesão George Eudes, que tinha expectativa de conseguir votar, mas terminou frustrado.

Administrador do prédio do local de votação, Kleber Montarroyos justificou que não conseguiria estender o horário. “O problema que enfrentamos é que todas as seções no colégio já tinham encerrado a votação oficialmente; tínhamos tirado a mídia de resultados”, disse.

Às 18h03, o Diario também constatou o fechamento dos portões na Escola Municipal São Cristóvão, na Guabiraba, Zona Norte do Recife, onde eleitores nem sequer podiam mais entrar no espaço. Até a última atualização desta matéria, o prédio não foi reaberto.

Dúvidas

Especialistas consultados pela reportagem avaliam que, pela decisão original de Zanin, todos os locais deveriam suspender a totalização dos votos e manter as portas abertas até as 19h. Caso as urnas eletrônicas já tivessem sido fechadas, deveriam ser substituídas por urnas de lona, com voto por cédula.

Na prática, no entanto, o cumprimento da medida esbarrou em questões logísticas e a execução ficou a critério dos Cartórios Eleitorais. No Amazonas, em São Paulo e no Distrito Federal, por exemplo, os locais de votação não foram reabertos por decisão de servidores locais.

Ao Diario, o juiz eleitoral Roberto Bivar, da 4° Zona Eleitoral do TRE-PE, avaliou que a situação não teria grande impacto em Pernambuco. “Acredito também que devem comparecer pouquíssimos eleitores, mas estamos cumprindo uma determinação do ministro Zanin e do ministro Kássio Nunes”, disse.











