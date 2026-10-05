Após reeleição, Raquel Lyra realiza primeira reunião com secretários de Estado

A reunião aconteceu na manhã desta segunda-feira (5), um dia após a reeleição dea Raquel Lyra (Isaías Silva/Secom)

Em sua primeira reunião com o secretariado após o período eleitoral, a governadora reeleita Raquel Lyra (PSD) afirmou que a prioridade agora é "trabalhar e governar". O encontro foi realizado na manhã desta segunda-feira (5), no Palácio do Campo das Princesas.

Aos jornalistas, Raquel declarou que a reunião serviu para atualizar as pautas de fechamento do ciclo de 2026. "Trabalhar e governar, e é isso que a gente fez aqui hoje na nossa reunião do secretariado, atualizando pautas para fechamento do ciclo deste ano, as entregas que a gente vai fazer, a organização do governo para poder fechar todos os indicadores e a gente poder começar o próximo governo tranquilos de que os investimentos todos que a gente se comprometeu com a população de Pernambuco acontecerão", afirmou.

Na ocasião, a chefe do executivo estadual agradeceu à equipe por manter o ritmo do governo durante a campanha eleitoral e fez um agradecimento aos servidores públicos do estado. "O meu sentimento aqui é de gratidão ao nosso time, a todos os servidores públicos de Pernambuco que, de manhã, de tarde, de noite, no anonimato, trabalham para fazer o bem sem olhar a quem", disse.

Além disso, Raquel Lyra reafirmou ser governadora de todos os pernambucanos. "Quero agradecer ao povo pernambucano pela confiança e dizer para eles, para todos, que palanques desmontados, sou governadora dos pernambucanos e pernambucanas. Da mesma forma que fizemos ao longo deste primeiro governo, que ainda não se encerrou, a gente vai continuar fazendo e também pelos próximos quatro anos, onde queremos viver os melhores anos da história de Pernambuco", disse.

Projetando o futuro, a governadora reeleita comentou sobre a continuidade do trabalho e o aumento das demandas pelos próximos anos. "Estamos prontos para isso. Agora, para que a gente consiga entregar aquilo que o povo espera de nós, o trabalho vai ser duplicado, triplicado, mas o time aguenta, aguenta o tranco."