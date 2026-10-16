No Recife, Priscila Krause ganha status de candidata a prefeita em discursos de aliados

Presente em agendas institucionais com Raquel, Priscila foi ovacionada pelo público e recebeu o apelido de "filha do Recife"

Priscila Krause e Raquel Lyra em agenda na Imbiribeira, no Recife (Foto: Weslly Gomes/DP Foto)

A movimentação em torno do nome da vice-governadora Priscila Krause (PSD) para a disputa da Prefeitura do Recife em 2028 passou a ganhar mais força nesta sexta-feira (16), durante agendas institucionais ao lado da governadora reeleita Raquel Lyra (PSD).

Apresentada como “filha do Recife” por Raquel, em discurso durante uma vistoria a obras de contenção de encostas no bairro do Coqueiral, na Zona Oeste da capital pernambucana, Priscila recebeu do público presente aplausos e gritos de “prefeita”.

A cena se repetiu durante a entrega de reformas para casas contempladas no Programa Morar Bem, também nesta sexta-feira (16), no bairro da Imbiribeira, na Zona Sul. Presente na cerimônia, o ex-vereador Aerto Luna se dirigiu diretamente à governadora e pediu que a vice fosse “emprestada” por ela para assumir o Executivo municipal.

“A gente está muito carente. Espero que a senhora tenha essa sensibilidade e que a gente venha a ter [na Prefeitura] uma pessoa que conhece o Recife, que vive o Recife e que ama o Recife aqui, assim como todos vocês amam essa dupla tão maravilhosa”, declarou Aerto. O vereador Rubem Rodrigues (PSB), conhecido pelo apelido “Agora é Rubem”, também seguiu na mesma linha e mencionou o vínculo de Priscila com o Recife em seu discurso.

A líder comunitária Cris, aliada da gestão pessedista na comunidade Sonho Meu, fez um discurso mais incisivo. Após elogiar o trabalho da gestão atual durante o primeiro mandato, ela mirou a disputa eleitoral de 2028. “E tem mais: Recife também não tem dono e a gente vai tomar a prefeitura”, afirmou, acompanhada de gritos de “Priscila” entoados pelo público presente.



A possível escolha por Priscila Krause como o nome para a disputa pela Prefeitura se revela como um desdobramento da batalha travada este ano entre as candidaturas que lideraram a corrida pelo Executivo estadual. Como principal opositor, o nome mais cotado é o atual prefeito Victor Marques (PC do B), ex-vice de João Campos (PSB), que deve buscar a reeleição para o cargo.