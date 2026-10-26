Apoiadores de Lula comemoram reeleição no Centro do Recife

Eleitores pernambucanos do presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comemoraram a vitória do petista sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL) em diversos locais do estado

Marco Zero repleto de apoiadores de Lula na noite deste domingo (25), para comemorar a reeleição do presidente (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Milhares de apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tomaram as ruas do Centro do Recife, na noite deste domingo (25), para celebrar a reeleição do petista e a primeira virada em uma disputa presidencial desde a redemocratização. O Marco Zero, que recebeu diversas manifestações pró-Lula ao longo da campanha, voltou a reunir uma multidão, desta vez em comemoração à vitória nas urnas.

Depois de terminar o primeiro turno atrás do senador Flávio Bolsonaro (PL), com 45,16% dos votos válidos contra 47,03% do adversário, Lula reverteu o resultado e conquistou o quarto mandato presidencial com 51,79%, ante 48,21% do candidato do PL, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Nas imagens registradas pelo Diario de Pernambuco, uma multidão vestida de vermelho ocupa a Avenida Marquês de Olinda ao som do coro “Olê, olá, Lula”. Entre bandeiras estampadas com o rosto do presidente, os manifestantes erguem os braços e reproduzem com as mãos o conhecido “L”, símbolo de apoio ao petista.

Presente à comemoração, a deputada estadual Dani Portela (PT) atribuiu a virada eleitoral à retomada da mobilização popular nas ruas e nas redes sociais. Para a parlamentar, a vitória também impõe ao presidente o desafio de reduzir a polarização política no país. “Nós precisamos agora desarmar o palanque, numa sociedade ainda muito polarizada, mas Lula sabe fazer isso”, afirmou.

Ao celebrar o resultado, Dani recorreu à imagem de uma primavera para simbolizar a vitória do petista. “Tentaram tirar uma, duas, três flores de nós, mas não conseguiram deter uma primavera inteira e agora ela tem o nome Lula”, declarou.

Pernambuco

Pernambuco é o estado natal do presidente e reduto absoluto do petista: Lula ganhou em 183 das 184 cidades do estado. Em Fernando de Noronha, ele também saiu vitorioso, segundo levantamento feito pelo Diario com dados do TSE.

Ao todo, Lula recebeu 4.117.513 votos em Pernambuco, o equivalente a 69,20%, contra 1.832.554 de Flávio, que teve 30,80%. Brancos e nulos tiveram, respectivamente, 56.758 (0,93%) e 119.642 (1,95%).