Lula celebra "derrota da mentira" e promete mudar forma de governar o Brasil

Lula reservou parte do pronunciamento para agradecer aos eleitores, com destaque para os jovens e idosos que participaram da votação (Foto: MIGUEL SCHINCARIOL / AFP)

A promessa de mudanças na condução do governo e as duras críticas ao adversário Flávio Bolsonaro (PL) marcaram o primeiro discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após conquistar a reeleição neste domingo (25). Ao comentar o resultado das urnas, o petista classificou a vitória como uma derrota da desinformação, além de denunciar tentativas de interferência externa no processo eleitoral brasileiro por meio das plataformas digitais.

“Essa eleição foi uma derrota do negacionismo. Foi uma derrota da mentira”, afirmou Lula, que também acusou Flávio de disseminar informações falsas ao longo da campanha. O presidente disse ter se sentido constrangido durante os debates com o adversário, a quem voltou a associar às milícias.

“Eu já debati com muita gente, já debati em muitas eleições, já me reúno todo ano com o G20, com o G7, com os principais presidentes do mundo, discutimos os principais assuntos do mundo, mas eu nunca pensei em me deparar com representante genuíno do milicianismo desse país”, declarou.

Críticas às plataformas digitais

As plataformas digitais também entraram na mira de Lula, que atribuiu a empresas do setor tentativas de interferência externa no processo eleitoral brasileiro. Ao defender a regulamentação das redes sociais, o presidente afirmou que a disputa nas urnas também representou uma vitória sobre a influência dessas companhias.

“Essa foi uma eleição em que a gente teve que vencer a intromissão vinda de fora para dentro, através de plataformas digitais, que nós vamos ter que regulá-las”, declarou. Lula questionou ainda o poder econômico das gigantes de tecnologia e cobrou maior responsabilização por crimes praticados no ambiente virtual.

“Nós não podemos ter empresas monstruosas de grandes, ganhando bilhões e bilhões, não pagando nenhum imposto para esse país e tentando direcionar o resultado eleitoral desse país”.

“Vamos mudar o jeito de governar”

Além das críticas à campanha adversária, Lula sinalizou mudanças na relação entre o Palácio do Planalto e a sociedade. Segundo o presidente, o resultado eleitoral trouxe lições que deverão se refletir na condução do próximo mandato, especialmente na participação popular e na comunicação do governo.

“Essas eleições me ensinaram muitas lições, muitas lições. Eu posso garantir para vocês que nós vamos mudar o jeito de governar esse país. Quero dizer para vocês que nós vamos fazer o povo participar mais das nossas decisões”, prometeu.

A comunicação digital, reconheceu Lula, deverá ocupar um espaço maior na estratégia do governo. O presidente contou que recebeu um celular do governador do Piauí, Rafael Fonteles (PT), e que pretende intensificar o contato direto com a população por meio das redes sociais.

“Pode ficar certo que daqui para frente eu vou conversar muito com o povo brasileiro, muitas vezes por dia, diretamente. Não vou ficar permitindo ser interpretado por jornalista de má-fé. Eu vou dizer o que eu penso, o que eu faço”, afirmou.

Defesa da democracia e agradecimentos

Lula reservou parte do pronunciamento para agradecer aos eleitores, com destaque para os jovens e idosos que participaram da votação. O presidente afirmou ter se emocionado com relatos de pessoas com dificuldades de locomoção e problemas de saúde que fizeram questão de comparecer às urnas.

“Quero agradecer a generosidade da juventude brasileira que foi para a rua para defender a democracia. Quero agradecer às pessoas idosas”.

O petista também relembrou a mobilização de apoiadores na Avenida Paulista, em São Paulo, na véspera da eleição. Segundo ele, a manifestação chamou sua atenção não apenas pelo público presente, mas pelo entusiasmo dos participantes, especialmente durante a execução do Hino da Independência.

O presidente ainda agradeceu ao deputado federal André Janones, a quem chamou de “nosso general”, pelo trabalho de mobilização digital durante a campanha. Segundo Lula, o parlamentar teve papel importante para manter o ânimo dos apoiadores ao longo da disputa.