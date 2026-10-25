TRE-PE estende transporte público gratuito até 21h30 deste domingo (25)

A decisão impõe ao Governo de Pernambuco e ao Grande Recife Consórcio de Transporte, a obrigação de garantir a extensão do benefício

Passageiros tentam garantir lugar em ônibus durante horário de pico (Foto: Weslly Gomes/DP Foto)

O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) deferiu, na noite deste domingo (25) pedido para estender a gratuidade do transporte público coletivo no Grande Recife. Com a nova determinação da desembargadora eleitoral Roberta Viana Jardim, a gratuidade nos transportes públicos vigorará até as 21h30 deste domingo (25).

A medida, proferida nos autos da Petição Cível nº 0603425-95.2026.6.17.0000, acompanha a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Cristiano Zanin, que prorrogou o horário de encerramento da votação no 2º turno das eleições até as 19h.

A decisão impõe ao Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), e ao Grande Recife Consórcio de Transporte, a obrigação de garantir a extensão do benefício, sob pena de multa por descumprimento.

Os órgãos estaduais também foram instruídos a comunicar imediatamente as empresas prestadoras do serviço, para que a prorrogação seja amplamente divulgada em seus canais institucionais.

Às 19h16, o Grande Recife Consórcio de Transporte tomou conhecimento da decisão emitida pelo Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE), que determinou a prorrogação da gratuidade nos ônibus até as 21h30. O Consórcio acatou a decisão e manterá a gratuidade até esse horário, conforme as orientações já divulgadas.