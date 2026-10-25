Administradores de locais de votação no Recife aguardam definição sobre seções já encerradas

Mais cedo, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE), desembargador Erik Simões, confirmou, na tarde deste domingo , a extensão do horário de votação em duas horas

(Foto: Nelson Júnior/TSE)

Após o ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), proferir decisão determinando a prorrogação até as 19h das seções eleitorais que ainda estiverem abertas em todo o Brasil, colaboradores que trabalham nos locais de votação esperam orientações práticas para prosseguir com os trabalhos. É o caso do administrador de prédio Kleber Montarroyos, responsável pela Escola Aníbal Fernandes, no bairro de Santo Amaro, no Recife.

De acordo com Montarroyos, as seções do colégio já haviam encerrado a votação oficialmente após o horário regulamentar.

"A orientação que a gente recebeu do cartório eleitoral é justamente para aguardar o pronunciamento do presidente do TRE daqui de Pernambuco, que ele vai dar qual vai ser o próximo encaminhamento, se vai continuar a votação normalmente, como é que vai fazer nessas seções que já encerraram oficialmente", explicou.

O administrador afirmou que a equipe manteve a escola aberta. Contudo, os eleitores que desejam votar seguem aguardando a determinação do TRE-PE para saberem como operacionalizar o voto na prática.

TRE-PE confirma extensão de duas horas no prazo de votação

Mais cedo, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE), desembargador Erik Simões, confirmou, na tarde deste domingo (25), a extensão do horário de votação em duas horas. A decisão foi determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin. Contudo, segundo Simões, as sessões que já estavam fechadas não vão reabrir.

"Permanece a corte reunida até o término do prazo fixado. As sessões que já encerraram não vão mais reabrir", afirmou.