Corinthians precisa fazer 66,6% dos pontos para alcançar 'número mágico' e escapar da queda

Após derrota de virada para o Vasco na última rodada, Timão entrou na zona de rebaixamento do Série A do Campeonato Brasileiro

Memphis Depay e Breno Bidon comemoram gol do Corinthians (RODRIGO COCA/AGÊNCIA CORINTHIANS)

A derrota de virada para o Vasco, por 3 a 2, fez o Corinthians encerrar a 32ª rodada na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Com 33 pontos, o time paulista ocupa a 17ª posição e vai precisar conquistar 66,6% dos 18 pontos em disputa para alcançar os 45, número mágico considerado suficiente para evitar a queda para a segunda divisão.

Sem vencer há dez jogos do Campeonato Brasileiro (nove derrotas e um empate), o Corinthians tem mais seis jogos a cumprir na competição: Mirassol (Casa), São Paulo (Fora), Botafogo (C), Atlético-MG (F), Grêmio (C) e Remo (F).

Das seis últimas partidas, o Corinthians terá três confrontos diretos, na Neo Química Arena, contra equipes que ainda estão ameaçadas pelo rebaixamento: Mirassol (15º, com 37 pontos), Botafogo (11º, com 39) e Grêmio (18º, com 31). Os gaúchos enfrentam o Coritiba nesta segunda-feira, 26, e podem ultrapassar o time corintiano na tabela de classificação se vencer.

Com relação aos jogos longe de seus domínios, o Corinthians vai fazer clássico com o São Paulo na Vila Belmiro, em Santos. Apesar do mando da partida ser do time tricolor, o o Morumbis vai receber shows do grupo sul-coreano BTS nos dias 28, 30 e 31 de outubro e não estará disponível. Já o duelo com o Remo, em Belém, na última rodada, deve ocorrer com a equipe paraense já rebaixada.

O Corinthians encara o Mirassol na sexta-feira, dia 30, às 20h, na Neo Química Arena. Com um empate e uma derrota, o técnico Clarence Seedorf ainda busca a sua primeira vitória no comando do time alvinegro.