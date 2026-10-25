Nunes Marques determina funcionamento até 19h das seções eleitorais que ainda estão abertas

Decisão do presidente do TSE foi dada após liminar do STF de prorrogar a votação por duas horas

O ministro do Supremo e atual presidente do TSE, Kassio Nunes Marques (Antonio Augusto/STF)

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, decidiu que "que as seções eleitorais que ainda estiverem abertas permaneçam em funcionamento até as 19h (horário de Brasília)".

A medida foi dada em resposta à decisão liminar do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), de prorrogar por duas horas a votação em todo o Brasil. Zanin incumbiu o TSE de assegurar o cumprimento da liminar.

O ofício de Nunes Marques foi enviado às 17h49, após os TREs reclamarem que não tinham sido informados oficialmente da decisão, o que os levou a fechar milhares de seções eleitorais em todo o País. A decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que determinou a prorrogação foi divulgada às 17h03.

Ele ainda pediu aos TREs que adotem, de forma imediata, as providências necessárias para cumprir a decisão de Zanin, "com a devida orientação aos juízos eleitorais e às mesas receptoras de votos".

