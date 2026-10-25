STF: Zanin estende horário de votação por duas horas em todo o Brasil

Ministro Cristiano Zanin (Antonio Augusto/STF)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin estendeu o horário de votação por duas horas em todo o Brasil. Zanin acatou pedido da coligação Brasil Pronto Pra Mais, do candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Apesar de a solicitação da campanha de Lula acatada por Zanin se referir apenas às cidade de Salvador, Feira de Santana e Lauro de Freitas, na Bahia, o ministro decidiu pela prorrogação em todo o país. "Nos municípios em questão, não há frota suficiente no transporte público que permita o deslocamento de eleitores para locais de votação", explica Zanin na decisão.

"Considerando a gravidade dos fatos narrados, que chegaram ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal em 16:32:49, da data de hoje (doc. 8), e diante da urgência evidente na medida, determino prorrogação por duas horas, até as 19h, horário de Brasília, do encerramento do recebimento dos votos em todas as seções de todo o Brasil, cabendo ao TSE dar cumprimento".

Outros pedidos foram realizados

A coligação Brasil Pronto Pra Mais pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) a extensão, por duas horas, do horário de votação em todo o País, devido a problemas no deslocamento de eleitores até o local de votação. Mais cedo, um pedido de prorrogação do horário havia sido endereçado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mas restrito a dez estados.

Segundo a petição, a prorrogação do horário de votação em todo o País atende à igualdade entre os eleitores. "O eleitor de Salvador, de Teresina ou de São Paulo que esperou em vão pelo ônibus sofreu o mesmo obstáculo que o de qualquer outra cidade em que a frota foi reduzida, de modo que a todos deve corresponder a mesma solução", diz o documento.

Já a campanha do candidato Jair Bolsonaro (PL) havia pedido que o tempo de votação fosse prorrogado em 17 municípios de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. O pedido foi justificado pelas fortes chuvas que causaram interdições em vias e dificultaram o acesso dos eleitores.

* Com Estadão Conteúdo