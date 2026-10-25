Acompanhe ao vivo a apuração do resultado da eleição 2026 para presidente

Eleitores escolhem presidente da República e, em alguns estados e no Distrito Federal, governador

Urnas eletrônicas (Abdias Pinheiro/SECOM/TSE)

Brasileiros voltaram às urnas neste domingo (25) para votar no segundo turno das eleições 2026. Os eleitores vão escolher presidente da República e, em alguns estados e no Distrito Federal, para governador.

As urnas foram abertas às 8h e seriam fechadas às 17h (horário de Brasília), mas o ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a extensão do horário de encerramento da votação até as 19h em todo o país.

A medida foi tomada em resposta a ação protocolada pela campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, após denúncias de falhas na circulação do transporte coletivo em diversas cidades.

Quando a votação for finalizada, os dados dos Boletins de Urna, que registram o resultado da seção eleitoral, começam a ser transmitidos para a totalização.

As informações são divulgadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) à medida que os boletins são recebidos e processados. Acompanhe em tempo real: