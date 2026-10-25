Abstenção no exterior cai no 2º turno das eleições presidenciais

Em 11 países onde a votação foi encerrada, foram mais 9 mil brasileiros comparecendo às urnas

(Foto: Nelson Júnior/TSE)

A abstenção no segundo turno das eleições presidenciais caiu no exterior, com 9 mil eleitores a mais indo às urnas neste domingo (25) nos 11 países onde a votação já foi encerrada. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), são mais de 915 mil brasileiros aptos a votar fora do país.

Os eleitores brasileiros no exterior estão divididos em 186 cidades de 134 países. Em relação a 2022, houve um aumento de 31,8% no quantitativo de brasileiros que votam em outros países do mundo.

Confira como foi a votação e quem venceu nos países:

Austrália

Na Austrália, houve vitória do presidente Lula (PT). Ao todo, 9.482 brasileiro votaram no país, 2,3 mil eleitores a mais que no primeiro turno.

Nova Zelândia

Lula venceu na Nova Zelândia, onde 519 brasileiros votaram. No primeiro turno, apenas 298 eleitores compareceram às urnas.

China

Na China, 769 brasileiros foram às urnas no segundo turno Lula venceu no país com 502 votos. No primeiro turno, 570 pessoas votaram no país.

Coreia do Sul

Na Coreia do Sul, Lula venceu com 148 votos. Ao todo, 230 brasileiros votaram neste domingo no país - no primeiro turno, 195 votaram.

Cingapura

No segundo turno, 334 eleitores brasileiros votaram em Cingapura, com vitória de Lula. No primeiro turno, 282 brasileiros foram às urnas.

Japão

No Japão, 35.636 brasileiros foram votar neste segundo turno, um aumento de 5,8 mil pessoas em relação ao primeiro turno. No país, Flávio Bolsonaro (PL) venceu com 28.538 votos.

Emirados Árabes

Nos Emirados Árabes, a vitória foi de Flávio. Neste segundo turno, 1.415 brasileiros foram votar - no turno anterior haviam sido 1.171.

Filipinas

O aumento do número de eleitores também foi registrado nas Filipinas, onde 66 pessoas votaram neste domingo, enquanto 59 haviam votado no turno anterior. No país, a vitória foi de Flávio.

Indonésia

Flávio também venceu na Indonésia, com 23 votos. Ao todo, 38 brasileiros votaram no país no segundo turno - no primeiro foram 27.

Malásia

Na Malásia, 85 pessoas votaram neste domingo, enquanto no primeiro turno foram 71 eleitores. Flávio venceu no país com 44 votos.

Tailândia

Na Tailândia, 116 brasileiros foram às urnas, contra 91 do primeiro turno. A vitória no país foi de Flávio, com 60 votos.