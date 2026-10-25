"O Nordeste será decisivo. Expectativa é de vitória", afirma João Campos ao votar

"O ato político de ontem que pude participar foi o maior que já vi em toda minha vida. A expectativa é de vitória", afirmou João Campos (Reprodução/Redes sociais)

O ex-prefeito João Campos (PSB), que concorreu ao Governo do Estado de Pernambuco, votou na manhã deste domingo (25), no EREM Professor Cândido Duarte, no bairro de Apipucos, Zona Norte do Recife. Ele reforçou a participação na coordenação da campanha do presidente Lula, que concorre à reeleição.

"É uma alegria a gente poder votar mais uma vez. Ontem, participei do maior ato político da minha vida, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo, reforçando o compromisso com o futuro", disse João Campos.

Ele salientou a campanha para reduzir a abstenção que foi feita pela coligação que apoia Lula nas eleições, destacando o papel do voto nordestino. "O Nordeste é decisivo. A redução da abstenção foi algo com que a gente trabalhou muito. A tendência é que a gente tenha uma votação maior. Temos uma expectativa de vitória e o Brasil está em um momento de divisão de escolhas, mas só um lado representa um país democrático e soberano, no qual a gente pode inclusive divergir", falou o ex-gestor municipal.