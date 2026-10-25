Teresa Leitão vota em Olinda com a mensagem "Brasil Soberano" estampada na camisa

Acompanhada de lideranças políticas, senadora destacou o futuro das próximas gerações e a importância da educação e do SUS

Senadora, líder do governo Lula, destacou a defesa da soberania nacional, da democracia e das políticas públicas que atendem à população (Ilana Costa)

Líder do governo Lula, a senadora Teresa Leitão (PT) votou pela manhã neste domingo (25), no Colégio Imaculado Coração de Maria, em Bairro Novo, Olinda. Com a mensagem "Brasil Soberano" estampada na camisa, ela reforçou a defesa da democracia e das políticas públicas em sua declaração durante o voto.

“Votei pelos nossos filhos, pelos nossos netos, votei por quem precisa de escola, por quem precisa do SUS, por quem sabe que a defesa da democracia está em boas mãos”, afirmou a senadora.

Comentando o significado do voto em segundo turno tão disputado, Teresa falou ainda sobre preservar direitos conquistados pelos trabalhadores e trabalhadoras e o combate à fome. “Nós não podemos retroceder, não podemos voltar à fila do osso”, disse.

A senadora votou acompanhada do marido, Ronaldo Melo, dos deputados eleitos Ivete Caetano, Liana Cirne e Vinicius Castello,além do presidente do PT de Olinda, Helder Pires. Mais tarde ela embarca para São Paulo, onde acompanhará a apuração dos votos ao lado do presidente Lula.