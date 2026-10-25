É falsa a notícia de que voos do Sul para o Nordeste foram cancelados pela Gol

A Gol informou que apenas um voo foi cancelado por causa de problemas técnicos

Segundo companhias aéreas, três decolagens foram canceladas por motivos operacionais (Maurício Ferry/DP Foto)

A companhia de transportes aéreos Gol desmentiu neste sábado, 24, véspera do segundo turno das eleições 2026, uma notícia falsa que circulou nas redes falando sobre o cancelamento de voos com origem no Sul e que tinham como destino o Nordeste do País.

A Gol emitiu um comunicado em que informou que apenas um voo foi cancelado por causa de problemas técnicos.

“A Gol informa que o único voo cancelado hoje para o Nordeste foi o voo G3 1979, entre Porto Alegre (POA) e Salvador (SSA), deste sábado (24/10), por problemas técnicos”, escreveu a companhia.

Segundo a Gol, os clientes foram acomodados em outros voos da companhia, com possibilidade de partida neste sábado ou no domingo, 25. “A Gol reforça que todas as ações tomadas para esse voo tiveram como foco a segurança, nosso valor número um", informou a companhia.

Ao longo do dia, políticos e influencers de esquerda proliferaram nas redes sociais a fake news de que mais de um voo com rota Sul-Nordeste havia sido cancelado pela empresa aérea.

Parlamentares, como Paulo Pimenta (PT-RS), Sâmia Bonfim (PSOL-SP), Fernanda Melchionna (PSOL-RS) e Maria do Rosário (PT-RS), sugeriram que deveriam ser apuradas iniciativas deliberadas para atrapalhar a realização do voo e a chegada de eleitores em tempo hábil para depositarem seus votos.

Tatá Werneck, Leandra Leal e outros artistas cobraram explicações da companhia aérea, dizendo que “voos” haviam sido cancelados, quando na verdade apenas um teve problemas, de acordo com a Gol.