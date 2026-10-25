"Vitória de Lula vai ser construída voto a voto", diz Humberto Costa ao votar no Recife
Senador reeleito do PT votou, neste domingo (25), às 10h. Humberto acompanha a apuração em São Paulo
Publicado: 25/10/2026 às 11:06
"O povo brasileiro sabe o que está em jogo", afirma senador (Foto: Ilana Costa)
Neste domingo (25), o senador reeleito Humberto Costa (PT) votou na Escola Brigadeiro Eduardo Gomes, em Boa Viagem, às 10h. Ele reforçou a confiança na vitória do presidente Lula após a campanha do segundo turno, destacando a mobilização da militância na reta final da campanha.
"O povo brasileiro sabe o que está em jogo. Rodamos muito, conversamos com as pessoas, e o que a gente sente nas ruas é que o Brasil quer seguir avançando. Hoje, o povo vai às urnas para garantir a continuidade do trabalho do presidente Lula, e a vitória vai ser construída voto a voto. Eu tenho certeza de que nós vamos vencer esta eleição", afirmou o senador.
Após votar, Humberto afirmou ainda que Pernambuco dará novamente uma votação expressiva para a reeleição de Lula. Assim como as senadoras Teresa Leitão (PT) e Marília Arraes (PDT), Humberto Costa segue para São Paulo, onde vai acompanhar a apuração ao lado do presidente Lula.