Datafolha e Quaest divulgam últimas pesquisas neste sábado (24)

Levantamentos serão publicados na véspera do segundo turno da eleição presidencial, disputado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL)

Os candidatos à presidência da República, Flávio Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva (Vittor Sales e Ricardo Stuckert)

Os institutos Datafolha e Quaest divulgam neste sábado (24) as últimas pesquisas de intenção de voto para a Presidência da República antes do segundo turno das eleições, marcado para este domingo (25). Os levantamentos projetarão a situação da disputa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) na reta final da campanha.

A Quaest deve ouvir 3.702 pessoas com 16 anos ou mais. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-09158/2026.

Já o Datafolha prevê entrevistar 4.050 pessoas, também com margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no TSE com o código BR-09540/2026.

Últimos números

Divulgada na última quinta-feira (22), a última pesquisa Datafolha mostrou Flávio Bolsonaro com 47% das intenções de voto, frente a 46% de Lula, configurando empate técnico. Os dois apareceram com 50% dos votos válidos.

Na quarta-feira (21), a Quaest apontou queda na rejeição de Lula, de 53% para 47%. Também foi registrada diminuição da rejeição de Flávio Bolsonaro, de 54% para 52%.