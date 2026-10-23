2º Turno: cinco estados e o DF vão eleger o governador deste domingo (25)

No 1º turno, o TSE registrou mais de 158,7 milhões de eleitores aptos a votar

Eleições 2026 registraram maior abstenção desde 1998 (Foto: Antonio Augusto/TSE)

Neste domingo (25), os eleitores de todo o país voltam às urnas para o segundo turno das eleições. Em cinco estados e no Distrito Federal, haverá escolha para governador e para presidente da República.

A disputa para o governo do estado continua no Acre, Amazonas, Espírito Santo, Rio Grande do Norte e Tocantins, além do DF. Nos outros locais, onde o governador já foi eleito no primeiro turno, será preciso apenas escolher o presidente. Os candidatos ao Palácio do Planalto são Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT).

No primeiro turno, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) registrou mais de 158,7 milhões de eleitores aptos a votar. Ao todo, 78,92% dos eleitores compareceram às urnas (125.275.835 eleitores). Já a abstenção ficou em 21,08% (33.469.244 eleitores).

Confira quem são os candidatos nos estados e no DF:

Acre

No Acre, vão disputar o segundo turno Mailza Assis, do Progressistas, e Alan Rick, do Republicanos. Atual governadora, Mailza terminou o primeiro turno na frente, com 49,76% dos votos válidos (218.760 votos) e Rick ficou em segundo, com 32,27% (141.859 votos). No estado, 614.375 eleitores estão aptos a votar.

Amazonas

No Amazonas, Omar Aziz, do PSD, e Professora Maria do Carmo, do PL. No primeiro turno, Aziz ficou na frente, com 40,63% dos votos válidos (841.846 votos) e Maria do Carmo ficou em segundo, com 24,49% (507.335 votos). No estado, 2.801.182 eleitores estão aptos a votar.

Distrito Federal

No Distrito Federal, Celina Leão, do Progressistas, e Leandro Grass, do PT. No primeiro turno, Celina terminou na frente, com 49,93% dos votos válidos (825.530 votos) e Grass ficou em segundo, com 34,47% (569.930 votos). O total de eleitores aptos a votar no Distrito Federal é 2.253.132.

Espírito Santo

No Espírito Santo, Lorenzo Pazolini, do Republicanos, e Ricardo Ferraço, do MDB. Pazolini terminou o primeiro turno à frente, com 49,65% dos votos válidos (1.048.633 votos) e Ferraço ficou em segundo, com 34,06% (719.397 votos). O total de eleitores aptos a votar no estado é de 2.987.584.

Rio Grande do Norte

No Rio Grande do Norte, Allyson, do União, e Cadu de Lula, do PT. No primeiro turno, Allyson obteve 36,94% dos votos válidos (733.809 votos), enquanto Cadu de Lula ficou em segundo, com 36,16% (718.300 votos). O estado tem 2.656.207 eleitores aptos a votar.

Tocantins

No Tocantins, Professora Dorinha, do União, e Vicente Júnior, do PSDB. Professora Dorinha terminou o primeiro turno na liderança, com 45,52% dos votos válidos (386.260 votos); em segundo ficou Vicente Júnior, com 43,94% (372.848 votos). No estado, 1.180.433 eleitores estão aptos a votar.

