Lula: 'Não vou permitir que um miliciano me chame de nove dedos'

No segundo bloco do debate da TV Globo, o petista exigiu um pedido de desculpas, feito pelo senador na sequência

O presidente da república e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). (Foto: PABLO PORCIUNCULA / AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, chamou Flávio Bolsonaro (PL) de "miliciano" após o adversário se referir a ele como "nove dedos", nesta sexta-feira 23, no segundo bloco do debate da TV Globo. O petista exigiu um pedido de desculpas, feito pelo senador na sequência.

"Não vou permitir que um miliciano me chame de nove dedos", afirmou Lula. O presidente relatou ter perdido um dedo aos 17 anos, enquanto trabalhava à noite, e associou acidentes de trabalho à irresponsabilidade de empregadores.

Lula também acusou Flávio de nunca ter trabalhado e afirmou que seu primeiro emprego teria sido "falso". Embora as investigações tenham sido arquivadas, críticos apontam que o senador ocupou cargo em Brasília de 2000 a 2002 enquanto morava e estudava no Rio de Janeiro.

"Se eu te ofendi porque eu te chamo de nove dedos, eu te peço desculpas de verdade. Não queria te ofender", respondeu Flávio.

O candidato do PL também criticou o reajuste do Bolsa Família, que classificou como equivalente a R$ 3 por dia, e acusou o presidente de ter se lembrado dos beneficiários apenas perto da eleição.

Antes, Lula havia questionado por que Flávio chamou o programa de "Bolsa Farelo". "É a falta de respeito com o povo pobre desse País", disse.

O Datafolha divulgado na quinta-feira, 22, mostrou Lula e Flávio com 50% dos votos válidos cada. A margem de erro é de dois pontos porcentuais.

