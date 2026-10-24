Flávio: Estava errado sobre licença-maternidade; hoje, votaria completamente diferente

Lula perguntou por que o adversário havia sido o único deputado estadual fluminense a votar contra o aumento do benefício

O senador e candidato à presidência da república Flávio Bolsonaro (PL). (Foto: PABLO PORCIUNCULA / AFP)

O senador Flávio Bolsonaro (PL) admitiu nesta sexta-feira, 23, ter errado ao votar contra a ampliação da licença-maternidade quando era deputado estadual no Rio de Janeiro. "Eu estava errado. ... Eu hoje votaria completamente diferente, candidato", afirmou, após cobrança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no segundo bloco do debate da TV Globo.

Lula perguntou por que o adversário havia sido o único deputado estadual fluminense a votar contra o aumento do benefício. Flávio respondeu que, à época, acreditava que a medida poderia dificultar a contratação de mulheres.

O candidato do PL afirmou ter mudado de posição após se casar e ter duas filhas. Disse reconhecer a importância da presença da mãe perto do filho e defendeu que a licença possa superar 180 dias, se possível.

Lula criticou a justificativa e contrapôs a posição atual do senador ao voto dado quando teve a oportunidade de ampliar o benefício. "Quando ele teve a chance de votar, ele não votou", afirmou o petista, repetindo a cobrança.

O presidente, candidato à reeleição, também questionou o fato de o adversário apresentar uma posição diferente agora, na disputa pelo Palácio do Planalto.

O debate ocorre em meio ao empate no Datafolha divulgado na quinta-feira, 22: Lula e Flávio têm 50% dos votos válidos cada. A margem de erro é de dois pontos porcentuais.