Ex-diretor do Datafolha analisa pesquisas e aposta na virada de Lula

O especialista em opinião pública e eleições afirmou que a evolução das pesquisas indica recuperação do petista e recuo na preferência pelo senador

Mauro Paulino, especialista em opinião pública e eleições, avalia o cenário da disputa presidencial no canal Uol (Reprodução/Canal Uol))

O ex-diretor do Datafolha Mauro Paulino avalia que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pode ultrapassar Flávio Bolsonaro (PL) na disputa presidencial do próximo domingo (25). Em entrevista ao canal UOL nesta sexta-feira (23), o especialista em opinião pública e eleições afirmou que a evolução das pesquisas indica recuperação do petista e recuo na preferência pelo senador.

“Há uma grande probabilidade de que esteja ocorrendo, às vésperas, uma ultrapassagem de Lula sobre Flávio Bolsonaro”, disse Paulino.

Segundo ele, os levantamentos mostram uma movimentação do eleitorado favorável a Lula, embora ainda não seja possível afirmar se a mudança ganhará força a tempo da votação. “A grande questão é se vai ter tempo para que se reúna ou que ganhe energia essa migração de votos”, afirmou.

Paulino destacou ainda que a tendência aparece não apenas nos dados do Datafolha, mas também em outras pesquisas. Ele citou a evolução das preferências por faixa etária, gênero e religião como indicadores de desgaste da candidatura de Flávio e de recuperação do presidente.

Porém, o ex-diretor ponderou que os próximos levantamentos serão importantes para avaliar o tamanho dessa movimentação. As pesquisas da Quaest e do Datafolha previstas para este sábado (24), no início da noite, devem oferecer novos elementos para analisar a disputa na véspera da votação.

Embora tenha apontado a possibilidade de uma mudança na liderança, Paulino ressaltou que a proximidade do segundo turno deixa pouco tempo para que a migração de votos se consolide.