Voto no segundo turno dispensa prova de vida do INSS para beneficiados

Comparecer às urnas é uma alternativa de comprovação para quem recebe aposentadoria, pensão ou Benefício de Prestação Continuada (BPC)

Votar evita um procedimento adicional em banco ou agência do INSS (Joédson Alves/Agência Brasil)

Aposentados, pensionistas e usuários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) que votarem no segundo turno das Eleições de 2026 poderão ter a prova de vida atualizada automaticamente pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

A integração de dados entre a Justiça Eleitoral e o INSS permite que o registro de presença na votação deste domingo (25) seja utilizado para comprovar que o beneficiário está vivo. Com isso, quem votar pode evitar a necessidade de um procedimento extra em banco ou agência do INSS para essa finalidade.

Rômulo Saraiva, advogado especialista em Direito Previdenciário e Trabalhista, explica que comparecer às urnas é uma alternativa que simplifica a rotina de aposentados, pensionistas e beneficiários assistenciais. "Graças ao convênio do INSS, as informações dos aposentados e pensionistas que forem às urnas são compartilhadas para saciar a prova de vida. O comprovante de votação emitido no dia da eleição é uma prova, além daquela que fica registada no cartório eleitoral", destaca.

Em caso de não comparecimento ao local de votação em um dos dois turnos das eleições, o INSS utiliza o Sistema de Informações de Registro de Prova de Vida (SIRIS) para coletar dados em busca de outros eventos comprobatórios, como a emissão de documentos, movimentações registradas ou atendimentos realizados.

"O acesso ao aplicativo Meu INSS com o selo ouro ou outros aplicativos e sistemas dos órgãos e entidades públicas que possuam certificação e controle de acesso, no Brasil ou no exterior, são formas de validação. Há também outras maneiras, como a realização de empréstimo consignado, efetuado por reconhecimento biométrico, atendimento presencial nas Agências do INSS, perícia médica, atendimento no SUS ou vacinação", detalha.

Comprovação

O segurado apenas será convocado para regularizar a sua situação caso nenhuma fonte confirme que ele está vivo. A prova de vida é uma verificação periódica adotada pelo INSS para garantir a manutenção dos pagamentos e prevenir fraudes. Desde 2022, o instituto passou a buscar ativamente informações em bases públicas, sem exigir que o beneficiário se desloque todos os anos apenas para comprovar.

O INSS não solicita dados pessoais, senhas, pagamentos ou acesso a links por mensagens de WhatsApp para regularizar a prova de vida. Em caso de dúvida, a recomendação é consultar exclusivamente o aplicativo Meu INSS, o portal gov.br ou a Central 135.