João Campos rebate Nikolas Ferreira: "O Nordeste precisa de gente que trabalha de verdade"

João Campos criticou discurso do deputado após ato bolsonarista no Recife, que também teve provocações ao ex-prefeito e desconhecimento sobre o Galo da Madrugada

"Nikolas, o Nordeste precisa de gente que trabalha de verdade", rebate João Campos (Foto: Reproduçã/Instagram e DP Foto)

O ex-prefeito do Recife João Campos (PSB) rebateu o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) após o parlamentar realizar um ato político em Boa Viagem, na Zona Sul, na noite de quinta-feira (22). Em resposta às críticas do deputado, o presidente nacional do PSB afirmou que o Nordeste precisa de pessoas dispostas a trabalhar e acusou o adversário político de disseminar desinformação e discurso de ódio na região.

“Quem nunca trabalhou na vida resolveu passear aqui no Nordeste e desrespeitar a nossa região. Nikolas, o Nordeste precisa de gente que trabalhe de verdade, não de quem vem de jatinho aqui de quatro em quatro anos trazer discurso de ódio, desinformação e mentira."

A manifestação do ex-prefeito ocorreu após Nikolas participar do ato denominado “Bloquinho 22”, realizado na capital pernambucana. Durante o evento, o deputado incentivou o público a gritar palavras de apoio ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e contra o Partido dos Trabalhadores (PT), além de fazer críticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e à primeira-dama Janja.

Nikolas também direcionou críticas a João Campos, que perdeu a disputa pelo governo de Pernambuco. “Recife e Pernambuco, dê um tchau pra João Campos”, afirmou o parlamentar, ao se referir ao resultado eleitoral.

Desconhecimento sobre o Galo da Madrugada

A resposta de João Campos também fez referência ao desconhecimento demonstrado por Nikolas Ferreira sobre o Galo da Madrugada, tradicional bloco carnavalesco do Recife e uma das principais manifestações da cultura popular pernambucana.

"Deixa eu te dar uma dica: se tu quiser conhecer um bloco de verdade aqui no Nordeste, vem pro Galo da Madrugada no Carnaval, que tu vai ver a força do Nordeste."

Durante a chegada do deputado à capital, apoiadores da direita bolsonarista, entre eles o deputado federal Mendonça Filho (PL-PE) e Gilson Machado (Pode-PE), exaltaram a dimensão do ato político. Na ocasião, um dos apoiadores afirmou que o evento reuniria mais pessoas do que o Galo da Madrugada.

“Que que é isso?”, perguntou Nikolas, ao ouvir a referência ao bloco. Após receber uma explicação sobre a manifestação cultural, o deputado respondeu: “Eu não sabia. Eu não conheço não”.

O parlamentar percorreu diferentes cidades do país com o “Bloquinho 22”, iniciativa que combina o formato de manifestação política com referências aos blocos carnavalescos e busca mobilizar apoiadores em torno da candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência da República.