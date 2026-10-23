Nikolas Ferreira comenta com aliados que não conhece o Galo da Madrugada: "O que é isso?"
O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) esteve na Zona Sul do Recife para o Bloquinho do 22, realizado na noite da quinta-feira (22)
Publicado: 23/10/2026 às 13:14
Multidão acompanhou ato na Zona Sul do Recife (Foto: DP Foto)
O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) desembarcou no Recife nesta quinta-feira (22) para comandar o Bloquinho 22, ato da direita realizado em Boa Viagem, na Zona Sul da capital pernambucana. Ao chegar, o parlamentar afirmou desconhecer o Galo da Madrugada, reconhecido como o maior bloco de rua do mundo.
A confissão aconteceu durante com aliados locais, entre eles Mendonça Filho, coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro em Pernambuco; o deputado federal Thiago Medina; o presidente do Partido Liberal em Pernambuco, Anderson Ferreira; e os deputados estaduais Gilson Machado e Gilson Machado Filho.
“Hoje vai dar mais gente do que no Galo [da Madrugada]”, brincou Gilson Machado. “O que é isso?”, questionou Nikolas, sendo esclarecido em seguida pelos colegas presentes.
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Em ato no Recife, Nikolas prevê "a maior votação pra direita da história" no Nordeste
Realizado na última quinta-feira (22), o Bloquinho 22 reuniu aliados e apoiadores do presidenciável Flávio Bolsonaro, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. Na ocasião, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) classificou o ato como a maior mobilização popular já registrada no Nordeste.
Além de Nikolas Ferreira, o Bloquinho 22 contou com a participação de nomes da direita nacional, como os políticos Lucas Pavanato (PL-SP) e Marcel van Hattem (Novo-RS), além de lideranças pernambucanas ligadas ao campo conservador.