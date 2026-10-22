Em ato no Recife, Nikolas prevê "a maior votação pra direita da história" no Nordeste

Deputado participou do Bloquinho 22, em Boa Viagem, e puxou coro de "desempregado" contra João Campos

Ato com Nikolas Ferreira mobilizou apoiadores de Flávio Bolsonaro no bairro de Boa Viagem (DP Foto)

Na tentativa de demonstrar a força da direita em Pernambuco, a três dias do segundo turno presidencial, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) classificou o Bloquinho 22, realizado nesta quinta-feira (22), em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, como a maior mobilização popular já registrada no Nordeste.

“Vocês hoje estão fazendo a maior manifestação de toda a história do Nordeste”, afirmou o parlamentar, durante discurso marcado também por provocações ao ex-prefeito do Recife João Campos (PSB), alvo de um coro de “desempregado” puxado pelo mineiro.

Um dos momentos mais provocativos do discurso foi direcionado ao ex-prefeito do Recife João Campos (PSB), derrotado na disputa pelo Governo de Pernambuco. Diante dos apoiadores, Nikolas puxou um coro de "desempregado, desempregado", em referência ao socialista, que deixou o comando da Prefeitura do Recife para concorrer ao Palácio do Campo das Princesas.

Antes de incentivar os gritos, o parlamentar relembrou uma declaração de João Campos de que "em Pernambuco, bolsonarista não se cria". Em resposta, convocou os presentes a entoar o coro contra o ex-prefeito.

"Recife e Pernambuco, dê um tchau pra João Campos", completou Nikolas, enquanto os manifestantes acompanhavam a provocação.

A referência ao desemprego foi uma alusão à derrota eleitoral de João Campos para a governadora Raquel Lyra (PSD), reeleita no primeiro turno, em 4 de outubro. O socialista deixou a Prefeitura do Recife para disputar o governo estadual e acabou sem mandato eletivo após o resultado das urnas.

Além de Nikolas Ferreira, o Bloquinho 22 contou com a participação de nomes da direita nacional, como os políticos Lucas Pavanato (PL-SP) e Marcel van Hattem (Novo-RS), além de lideranças pernambucanas ligadas ao campo conservador.

Provocações a Lula e Janja

Nikolas também direcionou críticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e à primeira-dama Janja da Silva. Em tom de ironia, o parlamentar agradeceu à primeira-dama por tê-lo chamado de “piá”, expressão utilizada para se referir a um menino ou jovem, especialmente no Sul do país.

“Queria agradecer a Janja, que me chamou de piá, porque todo lugar que eu vou agora eu vejo cartazes 'somos todos piá'. E Janja, arruma a mala porque você vai virar ex-primeira-dama. E Lula, arruma a mala porque você vai virar ex-presidente do Brasil”, declarou.

O deputado também afirmou esperar uma votação histórica da direita no Nordeste, região onde Lula obteve ampla vantagem sobre o adversário no primeiro turno.

“Domingo agora, diferentemente das outras eleições, quando começar a chegar os votos do Nordeste, o Nordeste vai dar a maior votação pra direita da história do país”.