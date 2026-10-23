Carreata com vice de Flávio Bolsonaro em Jaboatão dos Guararapes é cancelada

O ato estava com Alfredo Gaspar estava previsto para 15h, com concentração no Quartel da Aeronáutica

Candidato à vice-presidência Alfredo Gaspar (PL) (Foto: Karol Rodrigues/DP Foto)

O vice de Flávio Bolsonaro (PL-SP), Alfredo Gaspar (PL-AL), cancelou a carreata que realizaria nesta sexta-feira (23) em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR). De acordo com informações obtidas pelo Diario de Pernambuco, a agenda foi alterada para que Gaspar acompanhe o senador no último debate presidencial, promovido pela Rede Globo na noite de hoje.

A concentração da carreata estava marcada para às 15h, em frente ao Quartel da Aeronáutica. Na reta final da campanha, Alfredo Gaspar intensificou a agenda no estado, concentrando a presença em municípios do Agreste e da Mata Sul pernambucana. A movimentação reflete a estratégia da chapa de fortalecer o bolsonarismo no Nordeste, onde Flávio Bolsonaro busca reduzir a desvantagem em relação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Apesar do cancelamento do ato, a ala bolsonarista no estado mantém uma agenda intensa de mobilizações para os últimos dias que antecedem o segundo turno, marcado para este domingo (25). Ainda nesta sexta-feira (23), estão previstas carreatas em municípios como Triunfo, no Sertão, e Barreiros, na Mata Sul.

Na véspera da votação, a mobilização seguirá com carreatas nas zonas Norte e Sul do Recife, em Igarassu, Santa Cruz do Capibaribe e Caruaru, comandadas por Mendonça Filho, coordenador de campanha de Flávio Bolsonaro no estado. Paralelamente, lideranças da direita estarão distribuídas em carreatas e adesivaços em diversos municípios pernambucanos.



