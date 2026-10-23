Coletivo denuncia agressões ao exibir faixa sobre quebra de sigilo de Flávio em ato com Nikolas

À reportagem, Ivo Luan, coordenador nacional da Juventude Fogo no Pavio, ressaltou que a faixa não tinha a intenção de "desrespeitar ou ferir a honra de qualquer manifestante"

A Juventude Fogo no Pavio exibe faixa durante ato com Nikolas Ferreira, na Zona Sul do Recife (Reprodução/Instagram)

A Juventude Fogo no Pavio, coletivo ligado ao Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST), denuncia agressões por exibir faixa com pedido de quebra de sigilo do presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-SP) durante ato, na última quinta-feira (22), com presença de Nikolas Ferreira (PL-MG) na Zona Sul do Recife. Segundo relato recebido pelo Diario de Pernambuco, os militantes foram agredidos com garrafa de cerveja, latas, murros, tapas e até capacete de moto.

À reportagem, Ivo Luan, coordenador nacional da Juventude Fogo no Pavio, ressaltou que a faixa não tinha a intenção de "desrespeitar ou ferir a honra de qualquer manifestante", mas um pedido de transparência do candidato à presidência do PL. "Ontem, o que presenciamos foi o oposto desse combate à corrupção. Muitos bolsonaristas embriagados partiram para cima da faixa, tentando arrancar de nossas mãos", disse.

Ainda segundo ele, um dos participantes do "Bloquinho 22" o acusou de estar com drogas na bolsa sem nenhuma prova, causando constrangimento. "Partiram pra cima jogando garrafa de cerveja, latas, murros, tapas e até capacete de moto na cabeça de um dos companheiros, inclusive de Maria Brasil, outra coordenadora nacional, que sofreu agressões por parte dos bolsonaristas."

Apesar do episódio de violência, Ivo afirma que coletivo não prestou queixa. Contudo, as agressões foram registradas e compartilhadas no perfil oficial da Juventude Fogo no Pavio.





