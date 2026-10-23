Gilson Machado Filho responde nota de repúdio de Alceu Valença: "desespero gigante"

No início da tarde desta sexta-feira (23), Gilson Machado Filho afirmou que a nota divulgada pelo artista representa "desespero" diante da dimensão do ato político da direita

Deputado estadual eleito Gilson Machado Filho (Podemos) e o cantor Alceu Valença. (Maurício Ferry/DP Foto e Karol Rodrigues/DP Foto)

O deputado estadual eleito Gilson Machado Filho (Podemos) rebateu a nota de repúdio do cantor Alceu Valença, publicada na manhã desta sexta-feira (23), após o perfil do parlamentar veicular imagens do ato "Bloquinho 22" utilizando a canção Anunciação.

Na publicação, a equipe do artista pernambucano afirmou que o vídeo com o uso indevido da música foi divulgado pelos perfis do parlamentar e do Bloquinho 22. O comunicado do cantor esclarece que não houve qualquer tipo de concessão de direitos ou permissão para que a obra fosse vinculada a materiais de propaganda político-partidária.

"Não houve autorização para a utilização da obra nesse material de caráter político. Sua inclusão no vídeo não representa apoio, participação ou qualquer vínculo de Alceu com o evento ou seus organizadores", diz um trecho da nota oficial emitida pelo músico.











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No início da tarde desta sexta-feira (23), Gilson Machado Filho afirmou que a nota divulgada pelo artista representa "desespero" diante da dimensão do ato político da direita. "Será, Alceu, que nos teus shows só podem entrar pessoas que compartilham da mesma ideologia política que você?", questionou o parlamentar.

Na mesma publicação, o parlamentar justificou o uso da trilha sonora pontuando que a canção está disponível publicamente em diversas redes sociais. "Isso só mostra uma coisa: o desespero está gigante".