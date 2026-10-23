Alceu Valença critica uso de "Anunciação" em evento com Nikolas Ferreira no Recife

A publicação, segundo o comunicado do artista, foi divulgada pelos perfis do deputado federal eleito Gilson Machado Fillho (Podemos) e do Bloquinho 22

Alceu Valença (Foto: Karol Rodrigues/DP Foto)

O cantor e compositor Alceu Valença publicou, nesta sexta-feira (23), uma nota nas redes sociais criticando o uso não autorizado da sua música “Anunciação” em um vídeo do ato com Nikolas Ferreira (PL-MG), realizado na noite da última quinta-feira (22) na Zona Sul do Recife.

A publicação, segundo o comunicado do cantor, foi divulgada pelos perfis do deputado federal eleito Gilson Machado Filho (Podemos) e do Bloquinho 22. A equipe do artista esclarece que não houve qualquer tipo de concessão de direitos ou permissão para que a obra fosse vinculada a materiais de propaganda político-partidária.

"Não houve autorização para a utilização da obra nesse material de caráter político. Sua inclusão no vídeo não representa apoio, participação ou qualquer vínculo de Alceu com o evento ou seus organizadores", diz trecho da nota.

A manifestação também salienta que Alceu Valença já havia declarado publicamente seu apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "Associar sua música à promoção de um ato ligado à candidatura adversária pode induzir o público a uma percepção equivocada sobre seu posicionamento", ressalta o comunicado.

Ainda mediante nota, a assessoria jurídica do cantor informou que o conteúdo foi formalmente denunciado à plataforma do Instagram. Além disso, a equipe exigiu a exclusão imediata do vídeo e pediu que os responsáveis se abstenham de utilizar novamente as obras do artista sem a devida autorização legal.

"NÃO ENGAJE. Caso o vídeo chegue até você, denuncie à plataforma. Não assista, curta, comente ou compartilhe, para não ampliar seu alcance", finaliza o comunicado divulgado no perfil oficial do artista.

O que diz Gilson Machado

Mediante vídeo publicado no Instagram, o deputado estadual eleito, Gilson Machado Filho (Podemos), disse que a nota divulgada pelo artista representa "desespero" pela suposta dimensão do ato de direita. "Será, Alceu, que os teus shows só podem entrar pessoas que compartilham da mesma ideologia política que você?", questiona o parlamentar.

Ainda na publicação, Gilson Machado Filho justifica o uso da canção, pontuando que ela está disponível em diversas redes sociais. "Isso só mostra uma coisa: o desespero está gigante", finaliza.

Bloquinho 22

Realizado na última quinta-feira (22), o Bloquinho 22 reuniu aliados e apoiadores do presidenciável Flávio Bolsonaro, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. Na ocasião, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) classificou o ato como a maior mobilização popular já registrada no Nordeste.

Além de Nikolas Ferreira, o Bloquinho 22 contou com a participação de nomes da direita nacional, como os políticos Lucas Pavanato (PL-SP) e Marcel van Hattem (Novo-RS), além de lideranças pernambucanas ligadas ao campo conservador.



