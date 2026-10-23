Raquel Lyra embarca para a Espanha no próximo domingo (25) em missão voltada ao setor energético

Após votar em Caruaru, governadora viaja para cumprir agenda de dez dias com empresários espanhóis; Priscila Krause assume o comando do Estado

Viagem ocorre três semanas depois da vitória de Raquel Lyra no primeiro turno das eleições estaduais (Foto: Reprodução/Facebook/Raquel Lyra)

O setor energético e a atração de novos negócios para Pernambuco estarão no centro da primeira missão internacional da governadora Raquel Lyra (PSD) após conquistar a reeleição. Neste domingo (25), dia do segundo turno das eleições presidenciais, a chefe do Executivo estadual embarca para Madri, na Espanha, onde cumprirá uma agenda de aproximadamente dez dias ao lado de secretários estaduais.

Antes de deixar o país, Raquel votará em Caruaru, no Agreste pernambucano, município que administrou por seis anos antes de chegar ao Palácio do Campo das Princesas. De lá, seguirá para o Recife, de onde embarcará à noite com destino à capital espanhola.

A programação prevê visitas a empresas do setor energético e encontros com representantes de companhias que devem desenvolver atividades em Pernambuco. A missão também terá como objetivo identificar oportunidades de investimentos e ampliar as relações comerciais com o mercado espanhol.

A viagem ocorre três semanas depois da vitória de Raquel Lyra no primeiro turno das eleições estaduais, em 4 de outubro, quando garantiu mais quatro anos à frente do governo pernambucano. A agenda internacional será a primeira da governadora desde a confirmação do segundo mandato, que terá início em janeiro de 2027.

Priscila assume o governo

Durante a ausência de Raquel, a vice-governadora Priscila Krause (PSD) ficará responsável pelo comando do Executivo estadual. A transmissão do cargo está prevista para segunda-feira (26), quando Priscila assumirá interinamente as funções de governadora no Palácio do Campo das Princesas.

A previsão é de que Raquel permaneça na Espanha por cerca de dez dias, período em que Priscila responderá pela administração estadual.