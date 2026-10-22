Prefeitura de Olinda envia orçamento de R$ 1,5 bilhão para 2027 à Câmara Municipal

Projetos da Lei Orçamentária Anual (LOA) e da revisão do Plano Plurianual (PPA) estão sob apreciação dos vereadores e tem previsão para ser votada na segunda quinzena de novembro

Proposta da gestão de Mirella Almeida (PSD) destaca a destinação de recursos a áreas como infraestrutura urbana, educação, saúde, saneamento e mobilidade (Foto: Priscilla Melo/DP Foto)

A Prefeitura de Olinda prevê um orçamento de R$ 1,5 bilhão para 2027, com recursos destinados a áreas como educação, saúde, infraestrutura urbana e mobilidade. A proposta, encaminhada pela gestão da prefeita Mirella Almeida (PSD), está em análise na Câmara Municipal e deve ser votada na segunda quinzena de novembro. A informação foi confirmada pelo Diario de Pernambuco.

A reportagem teve acesso ao projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA), enviado ao Legislativo no último dia 5 de outubro. O texto prevê R$ 168,5 milhões em investimentos, além de R$ 143,9 milhões em transferências de capital. Segundo os dados apresentados, a proposta orçamentária supera a de 2026 em R$ 150 milhões.

A educação concentra a maior parcela dos recursos entre as áreas destacadas no projeto, com previsão de aproximadamente R$ 338 milhões. Em seguida aparecem a saúde, com R$ 237,6 milhões, e o urbanismo, com R$ 201,6 milhões.

O planejamento também reserva R$ 37,5 milhões para transporte, R$ 33,4 milhões para cultura e R$ 20,3 milhões para assistência social. Já o saneamento básico tem previsão de R$ 15,9 milhões.

Os valores ainda poderão sofrer alterações durante a tramitação na Câmara Municipal, uma vez que os vereadores têm a prerrogativa de apresentar emendas à proposta.



Planejamento até 2029



Além do orçamento de 2027, os vereadores analisam o Plano Plurianual (PPA) 2026–2029, instrumento que estabelece as diretrizes, os objetivos e as metas da administração municipal para o período.

Na educação, o planejamento contempla a expansão e modernização da rede municipal de ensino fundamental e de creches, melhorias na infraestrutura escolar, fornecimento de merenda e fortalecimento da educação em tempo integral.

Para a saúde, o documento estabelece como prioridades a ampliação e a qualificação da atenção básica, além do fortalecimento das redes de prevenção e atendimento à população.

Na área de desenvolvimento social e cidadania, o PPA prevê ações de promoção dos direitos humanos e acessibilidade, incluindo iniciativas como o programa Praia sem Barreiras e políticas voltadas a pessoas com deficiência, idosos e grupos minoritários.

O planejamento também contempla o fortalecimento das políticas públicas para as mulheres, com destaque para a estruturação do Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM).

No campo econômico, a proposta aposta no estímulo ao turismo criativo e cultural, no apoio aos micro e pequenos empreendedores e em iniciativas voltadas à geração de emprego e renda no município.



Votação prevista para novembro



Os dois projetos seguem sob análise dos vereadores de Olinda. Segundo apuração do Diario de Pernambuco, a expectativa é que as propostas sejam levadas à votação na segunda quinzena de novembro.

Até lá, os parlamentares poderão apresentar emendas e propor alterações na distribuição dos recursos. Após a aprovação pelo Legislativo, os textos serão encaminhados à Prefeitura de Olinda para sanção.