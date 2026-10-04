Raquel Lyra derrota João Campos e é reeleita governadora de Pernambuco, projeta Datafolha

Vitória mantém Raquel à frente do Governo de Pernambuco até 2030 e consolida uma trajetória estadual iniciada há 16 anos

"Arrumamos a casa, fizemos a concessão dos serviços da Compesa, e agora tem dinheiro para poder fazer a obra e garantir que todo morador do Cabo de Santo Agostinho tenha direito a água na torneira todo dia", disse Raquel durante agenda neste domingo (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

A governadora Raquel Lyra (PSD) foi reeleita para comandar Pernambuco por mais quatro anos, segundo projeção do Datafolha divulgada neste domingo (4). A candidata derrotou o ex-prefeito do Recife João Campos (PSB) em uma disputa acirrada pelo Palácio do Campo das Princesas.

No momento em que o instituto projetou a vitória de Raquel, 41,85% das urnas haviam sido apuradas. A governadora aparecia com 53,14% dos votos válidos, enquanto João Campos tinha 44,39%.

O Datafolha faz a projeção a partir dos dados oficiais da apuração divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O instituto considera, entre outros fatores, o agrupamento dos eleitores por mesorregião e as características dos municípios para calcular quando um candidato não pode mais ser alcançado pelo adversário.

Com a projeção, Raquel caminha para permanecer à frente do Governo de Pernambuco até 2030. Primeira mulher eleita para o Palácio do Campo das Princesas, em 2022, a ex-prefeita de Caruaru conquista o segundo mandato após uma campanha marcada pela polarização com João Campos e por uma disputa apertada nas pesquisas divulgadas às vésperas da votação.

Raquel disputou a eleição ao lado da vice-governadora Priscila Krause (PSD), que também seguirá para um segundo mandato.

Aos 47 anos, Raquel chega ao segundo governo depois de passar pela Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), pelo secretariado estadual e por dois mandatos à frente da Prefeitura de Caruaru.

Trajetória

Formada em direito pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Raquel Lyra começou na vida pública como delegada concursada da Polícia Federal. Nos anos que antecederam o debute eleitoral, Raquel passou pela Controladoria-Geral de Pernambuco.

Entre 2007 e 2010, a governadora reeleita chefiou a Procuradoria de Apoio Jurídico e Legislativo, durante a gestão do ex-governador Eduardo Campos, falecido em 2014. Na época, o vice-governador era o seu pai, João Lyra, que assumiu o posto após o trágico acidente de avião.

Em 2010, foi eleita deputada estadual, mas se afastou do cargo para assumir a Secretaria de Criança e Juventude de Pernambuco. No final de 2012, retornou à Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), sendo reeleita em 2014 com a terceira maior votação do estado.

Em 2016 foi eleita prefeita de Caruaru, saindo novamente vitoriosa em 2020. Em abril deste 2022, deixou o cargo, em que reunia mais de 70% de aprovação, para disputar o Governo de Pernambuco.

À época, Raquel Lyra chegou a disputar o segundo turno contra Marília Arraes, que era filiada ao Solidariedade, sendo eleita a primeira mulher governadora do estado com mais de três milhões de votos, ou seja, 58,70% contra os 41,30% de Arraes.