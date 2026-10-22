"É o vídeo de uma estadista": presidente nacional do PT elogia Raquel por transporte gratuito no 2º turno

Em entrevista exclusiva ao Diario, Edinho Silva vê gesto de Raquel como defesa da democracia, aposta na virada de Lula e critica "volume de mentiras" de Flávio Bolsonaro

Edinho Silva se mostrou extremamente confiança na virada da campanha Lula rumo à reeleição no próximo domingo (Foto: Divulgação/PT)

O presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), Edinho Silva, classificou a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), como “uma das vozes mais potentes da política brasileira” e agradeceu publicamente a decisão da gestora acerca da gratuidade do transporte público no segundo turno das eleições presidenciais.

Em entrevista exclusiva ao Diario de Pernambuco, nesta quinta-feira (22), o dirigente petista afirmou que o vídeo divulgado pela governadora na quarta-feira (21) representa um gesto de fortalecimento da democracia, apesar da decisão de Raquel de não declarar apoio explícito ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa contra Flávio Bolsonaro (PL).

“Acho que é o vídeo de uma estadista, é o vídeo de uma liderança que hoje certamente é uma das vozes mais potentes da política brasileira. Então, quero aqui registrar a minha gratidão”, declarou Edinho.

O elogio não veio acompanhado de uma cobrança por apoio eleitoral. Ao contrário. Questionado sobre a neutralidade de Raquel, o presidente do PT preferiu reconhecer o gesto da governadora e atribuir a ele um significado político que ultrapassa a oferta de transporte gratuito no domingo do segundo turno.

“É um vídeo que sinaliza um posicionamento do campo democrático, é um vídeo de uma liderança preocupada não só com o futuro de Pernambuco, mas com o futuro do nosso país”.

João Campos como aliado estratégico

Na entrevista, o presidente do PT também destacou a atuação do ex-prefeito do Recife e presidente nacional do PSB, João Campos, na campanha pela reeleição de Lula. Derrotado por Raquel Lyra na disputa pelo Governo de Pernambuco no primeiro turno, João passou a participar das articulações políticas para a votação presidencial de 25 de outubro.

Edinho classificou o socialista como um aliado estratégico e projetou sua participação em futuras construções políticas no cenário nacional. “Ele é um grande parceiro, um grande aliado e nós vamos tratá-lo dessa forma. Vamos construir conjuntamente projetos políticos para o nosso país e eu tenho certeza de que ele terá visibilidade nacional nessa construção”, afirmou.

Confiança na virada

Se, em Pernambuco, Edinho procurou valorizar gestos e preservar relações, no cenário nacional o discurso foi de confronto entre dois projetos de país. Na sua concepção, a campanha de Lula tem conseguido apresentar ao eleitor as diferenças entre o atual governo e o programa político representado por Flávio Bolsonaro.

“Penso que a campanha está fazendo aquilo que precisa ser feito, que é debater a vida do povo brasileiro, debater o projeto”, declarou. Para o petista, a proposta para um eventual quarto mandato é avançar sobre reformas que ainda não foram concluídas.

É nesse terreno que o PT pretende concentrar a comparação com o adversário. Edinho associou Flávio às políticas econômicas e sociais do governo de Jair Bolsonaro, mencionando riscos a direitos trabalhistas, à valorização do salário mínimo e ao financiamento de programas públicos.

O dirigente também afirmou enxergar nas pesquisas eleitorais uma recuperação da candidatura petista, embora a disputa permaneça acirrada.

“Se pesquisa é curva, a nossa curva é uma curva de superação da candidatura do Flávio. Estamos extremamente confiantes”, declarou.

O último confronto na televisão

É nesse ambiente que Lula e Flávio Bolsonaro chegam ao debate da TV Globo, marcado para esta sexta-feira (23), depois do Jornal Nacional. O encontro será a última oportunidade de confronto direto entre os presidenciáveis na televisão antes da votação.

Edinho confirmou que o PT pediu à emissora mecanismos de checagem das declarações dos candidatos, diante do que considera uma recorrência de informações falsas apresentadas por Flávio.

“Nós pedimos isso à Globo pelo volume de mentiras que o Flávio fala”, declarou. “É importante que o eleitor forme opinião sobre quem é o candidato Bolsonaro. A relação dele com as milícias, a relação dele com o crime organizado do Rio de Janeiro, o que ele representa”.