A dias da votação, AtlasIntel e Quaest divulgam novas pesquisas de intenção de voto

Levantamentos traçam um panorama atual da disputa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL)

Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro ( Ricardo Stuckert e Charles Vieira)

Os institutos AtlasIntel e Quaest divulgam novas pesquisas de intenção de voto para o segundo turno da eleição presidencial dias antes da votação, prevista para 25 de outubro. Os levantamentos traçam um panorama atual da disputa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL).

Registrada na última terça-feira (13) junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob a numeração BR-02418/2026, a nova AtlasIntel reúne cinco mil entrevistados, a partir dos 16 anos de idade, e tem previsão de divulgação no dia 19 de outubro. No último levantamento do instituto, Flávio Bolsonaro apareceu com 52,8% das intenções de voto, enquanto Lula registrou 47,2%.

Também com registro no TSE, a nova rodada Quaest deve sair três dias antes da votação do segundo turno. Encomendado pela Rede Globo, o levantamento conta com 2.154 participantes, que serão consultados a partir deste sábado (17) e com finalização prevista para o dia 20 de outubro.

Na última pesquisa de intenção de voto, divulgada no dia 14 de outubro, o candidato do PL estava à frente do atual chefe do Executivo. Enquanto o parlamentar teve 46% das intenções de votos, o petista alcançou 44%. Como a margem de erro é de 2 pontos percentuais, ambos os candidatos estão em empate técnico.

O Diario de Pernambuco divulga apenas resultados de pesquisa eleitorais, no Brasil e em Pernambuco, dos institutos: Datafolha, Ipec, Quaest e AtlasIntel, e depois de os levantamentos terem sido levados a público pelos veículos contratantes.