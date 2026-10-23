TRE-PE atualiza número de seções que mudaram de endereço no 2º turno em Pernambuco

Ao todo, 12 seções eleitorais tiveram os endereços alterados neste 2º turno. Medida deve impactar 4.120 eleitores em quatro municípios pernambucanos

Eleitores em cabines de votação (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) atualizou, na última quinta-feira (22), o número de seções eleitorais que mudaram de endereço neste segundo turno. Segundo o TRE-PE, 12 locais de votação foram alterados.

A mudança, divulgada a três dias do pleito, deve impactar 4.120 eleitores em quatro municípios do estado. Anteriormente, a autarquia havia anunciado a alteração de oito seções eleitorais.

Nesta nova atualização foram acrescentadas quatro seções de Limoeiro, no Agreste de Pernambuco. No município, as seções 111, 115, 118 e 121, que funcionaram na Gerência Regional de Educação no primeiro turno, serão transferidas para o Colégio Santa Mônica, localizado na Avenida Jerônimo Heráclio, 246, Centro. A mudança, conforme o Tribunal, deve atingir 1.206 eleitores.

Além disso, como já havia anunciado o TRE-PE, as seções 005 e 006, em Buíque, no Sertão do estado, foram realocadas provisoriamente. Eleitores lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social devem votar no segundo turno na Câmara Municipal de Buíque. No município de Floresta, também no Sertão, as seções 68, 91, 121 e 123, inicialmente localizadas na Unidade Básica de Saúde Dr. Cantidiano Valgueiro de Carvalho, passam para a Creche Municipal Professora Nair Diniz Ferraz.

Em Tacaimbó, no Agreste, as seções eleitorais de número 107 e 112 terão mudança de endereço. As seções lotadas na Escola Manoel Martins de Lima, localizada na Vila Igrejinha, zona rural do município, funcionarão na Escola Maria Luíza Pereira, localizada na Rua Velha, nº 13, Centro.

O TRE-PE salienta que os cartórios eleitorais instalaram faixas nos prédios indicando as mudanças. Ademais, os cartórios também estão divulgando as alterações por meio de anúncios nas rádios locais e mensagens veiculadas em carros de som.

Confira as seções que mudaram

Limoeiro: seções 111, 115, 118 e 121

Buíque: seções 68, 91, 121 e 123

Tacaimbó: seções 107 e 112

Canais de consulta das seções eleitorais

Os eleitores podem consultar os locais de votação e eventuais mudanças por meio dos canais oficiais: