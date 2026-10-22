Debate da Globo: saiba o horário e confira as regras do último encontro entre Lula e Flávio

Segundo a emissora, o modelo foi pensado para estimular propostas e aprofundar os planos de governo. Serão quatro blocos de perguntas e respostas, mais as considerações finais

Flávio Bolsonaro e Lula em debate na Band (NELSON ALMEIDA / AFP)

Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se enfrentam nesta sexta-feira (23) no último debate antes da votação do segundo turno, que acontece no domingo (25). O encontro é promovido pela TV Globo, tem mediação do jornalista César Tralli e começa logo após o Jornal Nacional, por volta das 21h20.

Onde e como assistir

O debate será ao vivo, dos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro e terá transmissão na TV Globo, na GloboNews (canal de notícias por assinatura da emissora), no G1 (portal de notícias do grupo) e no Globoplay (plataforma de streaming da empresa). A íntegra ficará disponível no Globoplay e no G1.

Por causa do horário antecipado, a emissora não exibirá a novela "Quem Ama Cuida" nem o "Globo Repórter". Após o debate, o "Jornal da Globo" vai ao ar com Renata Lo Prete, com entrevistas com os candidatos e análises de comentaristas políticos.

Segundo a emissora, o modelo foi pensado para estimular propostas e aprofundar os planos de governo. Serão quatro blocos de perguntas e respostas, mais as considerações finais. Três blocos têm temas definidos e um é livre. A ordem das perguntas será sorteada ao vivo pelo mediador.

No primeiro bloco, são seis rodadas com temas ligados às regiões do país e a um assunto nacional prioritário. Cada candidato tem três minutos por rodada, divididos entre pergunta e réplica ou resposta e tréplica.

No segundo e no terceiro blocos, os candidatos escolhem os temas das perguntas entre as opções exibidas no telão, com a mesma divisão de tempo.

O quarto bloco é de tema livre. Cada candidato tem oito minutos de fala, sem limite de intervenções.

Nos três primeiros blocos, quem estiver com a palavra pode circular pelo cenário, e o adversário permanece no púlpito até a sua vez. No bloco livre, cada um pode se movimentar pelo seu lado do estúdio.

Coletivas e checagem

Ao fim do debate, cada candidato poderá dar uma entrevista coletiva de dez minutos na sala de imprensa. A ordem foi sorteada na presença de representantes dos partidos: primeiro Lula, depois Flávio Bolsonaro.

O G1 fará a checagem das declarações durante o debate e publicará as verificações no Fato ou Fake, seu núcleo de checagem de informações. O trabalho continua pela madrugada, em parceria com outros veículos do mesmo grupo de comunicação.

