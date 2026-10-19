Sobe para oito número de seções eleitorais que mudaram de endereço em Pernambuco neste 2º turno

Anteriormente, o quantitativo divulgado pelo TRE-PE era de seis. Ainda segundo o órgão, as alterações impactam 2.914 eleitores aptos a votar no estado

Urna eletrônica (© PAULO PINTO/AGÊNCIA BRASIL)

O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) informou, nesta segunda-feira (19), que subiu para oito o número de seções eleitorais que mudaram de endereço neste segundo turno, previsto para o domingo (25). Anteriormente, o quantitativo divulgado pelo órgão era seis. Ainda segundo o TRE-PE, as alterações impactam 2.914 eleitores aptos a votar no estado.

Devido às mudanças, as seções 005 e 006, em Buíque, no Sertão do estado, foram realocadas provisoriamente. Eleitores lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social devem votar no segundo turno na Câmara Municipal de Buíque. No município de Floresta, também no Sertão, as seções 68, 91, 121 e 123, inicialmente localizadas na Unidade Básica de Saúde Dr. Cantidiano Valgueiro de Carvalho, passam para a Creche Municipal Professora Nair Diniz Ferraz.

Além disso, em Tacaimbó, no Agreste, as seções eleitorais de número 107 e 112 terão mudança de endereço. As seções lotadas na Escola Manoel Martins de Lima, localizada na Vila Igrejinha, zona rural do município, funcionarão na Escola Maria Luíza Pereira, localizada na Rua Velha, nº 13, Centro.

Conforme o TRE-PE, a alteração é em razão de uma reforma na escola. A troca deve impactar mais de 500 pessoas no município. Para atender a esses eleitores, o Tribunal vai garantir transporte gratuito até o novo local de votação.

Cobrança

Também nesta segunda-feira (19), a deputada Rosa Amorim (PT) acionou o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) para cobrar a ampliação da divulgação sobre mudanças nos locais de votação para o segundo turno das eleições presidenciais. A ação visa impedir que a falta de informação comprometa a participação dos eleitores no pleito.

"A Justiça Eleitoral precisa garantir que essa informação chegue a todo mundo, principalmente às comunidades mais afastadas, à população do campo e às periferias. A democracia precisa ser acessível a todas as pessoas”, afirma Rosa, recém-eleita deputada federal.

Na solicitação, a parlamentar pontua que haja a divulgação das mudanças em emissoras de rádio e televisão, a utilização dos canais oficiais da Justiça Eleitoral e a adoção de mecanismos de comunicação acessíveis à população.

No que se refere a essa demanda, o TRE-PE informa que os cartórios eleitorais instalaram faixas nos prédios indicando as mudanças. Ademais, os cartórios também estão divulgando as alterações por meio de anúncios nas rádios locais e mensagens veiculadas em carros de som.

Canais de consulta



Os eleitores podem consultar os locais de votação e eventuais mudanças através dos canais oficiais:



WhatsApp: (81) 3194-9400, com atendimento 24 horas pela assistente virtual Júlia;

Disque Eleitor: (81) 3194-9400, das 8h às 17h;

Site: www.tre-pe.jus.br, na opção Autoatendimento Eleitoral.

na opção Autoatendimento Eleitoral. Aplicativo e-Título

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