"Temos uma batalha para fazer e meu exército está afiado", afirma Lula em live, ao lado de Janones

O candidato do PT ainda chamou a campanha de seu adversário, Flávio Bolsonaro (PL), de "exército do mal". Canal do deputado já conta com mais de 8,5 milhões de seguidores

Transmissão chegou a alcançar mais de 1,1 milhão de visualizações ao vivo (Youtube/ Reprodução)

O presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quinta-feira (22), ao participar de live com o deputado federal André Janones (Rede-MG), que seu "exército" está afiado e em luta para construir uma sociedade harmoniosa "que constrói e não destrói". O petista ainda chamou a campanha de seu adversário, Flávio Bolsonaro (PL), de "exército do mal".

"É a primeira vez que eu participo de uma live, eu me sinto como se fosse um peixe fora d'água", disse Lula no início da transmissão ao vivo. "Nós temos uma grande batalha para fazer, que vai envolver milhões de pessoas, e meu exercício está afiado", continuou. "Quero cumprimentar todos os soldados que estão perfilados, armados com seus celulares para começar a nossa batalha."

Janones criou e administra o canal de WhatsApp "Exército do Lula". Atualmente, o espaço, que foi responsável pelo aumento de engajamento digital da campanha, possui mais de 8,5 milhões de seguidores. O canal passou a integrar a estratégia digital de mobilização da campanha, com instruções para ações coordenadas entre apoiadores, incluindo manifestações de apoio ao petista. Na live desta quinta, Janones disse que o "Exército do Lula" nunca divulgou uma fake news e nenhum ataque ao adversário.