Lula diz que Flávio Bolsonaro é 'cúmplice' do assassinato da menina Ana Clara

O presidente disse ainda que a empresa Meta - dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp - conta mentiras e favorece algumas pessoas em detrimento da democracia

Presidente também criticou a Meta, empresa que "favorece algumas pessoas em detrimento da democracia" na concepção de Lula (Foto: Reprodução/YouTube)

O presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que o candidato de oposição, Flávio Bolsonaro (PL), é "cúmplice" do assassinato da menina Ana Clara.











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"Como é que um ser humano, que é senador da República, que é pai tem coragem de trabalhar para que o assassino de uma criança não seja condenado?", questionou, em live promovida pelo deputado federal André Janones (Rede-MG).

"Ele ainda tenta raspar o número da bala, para que as pessoas não saibam de onde veio a bala. Então, não é só que ele é cúmplice de um assassinato, ele não quer que as pessoas saibam a verdade", completou, ao conversar por vídeo com a atriz Camila Pitanga.

O caso da menina Ana Clara foi trazido à tona durante o debate Band/Estadão, promovido no último domingo, 18, no qual Lula cobrou explicações de Flávio por ter atuado como advogado do policial militar Bruno Dias Delaroli, acusado de efetuar o disparo que matou Ana Clara Gomes Machado, de cinco anos, em Niterói, em fevereiro de 2021.

O senador rebateu a acusação, argumentando que não se deveria criminalizar o exercício da advocacia. "Nem teve julgamento e você condenou o cara", respondeu.

Na transmissão com Lula desta quinta, Janones disse que seu palpite é que a distância entre o petista e Flávio será maior que a da última eleição. O deputado ainda alertou os seguidores a não acharem que a eleição está ganha. "Precisamos continuar mobilizando", disse.

Críticas à Meta

O presidente disse ainda que a empresa Meta - dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp - conta mentiras e favorece algumas pessoas em detrimento da democracia. Lula defendeu a discussão de uma regulamentação sem censura, mas que trate os crimes no ambiente virtual como são tratados no mundo offline. "Isso não tem nada de fim de liberdade de expressão", afirmou.

Lula lembrou do ECA Digital, a nova lei de proteção de crianças e adolescentes online no País, norma que chamou de "a melhor regulamentação do mundo". "A gente vai pro pau, sim. Nosso exército vai provar nessa eleição que a gente vai derrotar o império digital."

"A Meta vai ter que ser reinventada, porque ela não pode achar que pode enganar a humanidade todo o tempo. Ela já enganou muito mas agora ela vai ter que se enquadrar nos bons costumes e nas boas maneiras que a sociedade precisa para viver bem", defendeu.