A quatro dias do segundo turno, educadores do Recife vão às ruas em defesa da democracia

Simpere reúne cerca de 500 profissionais entre as praças do Diario e do Carmo e define agenda de mobilização até o domingo (25)

Antes do ato, Assembleia Geral do Simpere propôs agenda em apoio à reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) (Filipe Gondim/Simpere)

Atos em defesa da democracia têm tomado as ruas de todo o Brasil, sejam eles convocados por sindicatos e pelos movimentos sociais ou por livre iniciativa da sociedade civil. Um deles ocorreu nesta quarta-feira (21), convocado pelo Sindicato Municipal dos Profissionais de Ensino da Rede do Recife (Simpere), no bairro de São José, área central da capital pernambucana.

De acordo com o Simpere, cerca de 500 educadores estiveram presentes na mobilização, realizada durante a tarde, entre a praça do Diario e o pátio da Basílica de Nossa Senhora do Carmo, separadas pela avenida Dantas Barreto. Antes, o sindicato realizou sua Assembleia Geral Ordinária, onde definiu a agenda de mobilizações até a conclusão das eleições gerais, no domingo (25).

Em ambas as ocasiões, a categoria abordou temas que têm pautado a agenda da esquerda brasileira nestas eleições, como defesa da democracia, soberania nacional e direitos da classe trabalhadora. Em quatro dias, o país definirá o próximo presidente da República, cargo disputado pelo petista Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e pelo neoliberal Flávio Bolsonaro (PL).

O movimento se posiciona contra a eleição do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, preso desde 2025 pela tentativa de golpe de Estado, que enxerga ameaças com a eleição de Flávio.

“A defesa da educação pública não acontece apartada da luta pela democracia e pela soberania do nosso país”, justifica a diretora do Simpere, Jaqueline Dornelas. “É a democracia que garante à classe trabalhadora a preservação das conquistas sociais e o direito de se organizar, reivindicar e conquistar melhores condições de vida e de trabalho”, completa a sindicalista.

Na quinta-feira (22), o sindicato orientou que professores e professoras da rede de ensino recifense promovam atividades com a comunidade escolar e abordem direitos sociais, da educação pública às condições de trabalho. No dia seguinte, sexta-feira (23), a categoria incorpora o ato convocado pela Central Única dos Trabalhadores (CUT). A concentração é às 16h, na Praça do Derby.