Câmara Municipal do Recife elege Samuel Salazar como novo presidente da Casa
A votação que definiu a composição e condução administrativa do Legislativo da capital pernambucana foi realizada na tarde desta quarta-feira (21)
Publicado: 21/10/2026 às 16:28
Vereador Samuel Salazar (Fotos: Francisco Silva/ DP foto)
A Câmara Municipal do Recife elegeu Samuel Salazar (MDB) como novo presidente da Comissão Executiva da Casa para o biênio 2027-2028. A votação que definiu a composição e condução administrativa do Legislativo da capital pernambucana foi realizada na tarde desta quarta-feira (21). Salazar substitui Romerinho Jatobá (PSB), eleito deputado estadual, que exerceu o cargo por seis anos consecutivos.
Também foram eleitos para 1.º vice-presidente, a Professora Ana Lúcia (Republicanos); a 2.ª vice-presidente, Hélio Guabiraba (PSB); e para 3.º vice-presidente, Fred Ferreira (PL). Já para o cargo de 1.º secretário, a Casa elegeu o vereador Marco Aurélio Filho (PSB). Os vereadores Gilberto Alves (Republicanos) e Carlos Muniz (PSB) foram eleitos para a 2.ª e 3.ª secretaria, respectivamente. Natália de Menudo (PSB) e Chico Kiko (PSB) assumem a suplência.
Confira a votação:
Presidente: Samuel Salazar - 35
1º vice-presidente: Professora Ana Lúcia - 35
2º vice-presidente: Hélio Guabiraba - 34
3º vice-presidente: Fred Ferreira - 32
1º secretário: Marco Aurélio Filho - 36
2º secretário: Gilberto Alves - 36
3º secretário: Carlos Muniz - 36
1º suplente: Natália de Menudo - 35
2º suplente: Chico Kiko - 34
Dos 37 vereadores titulares, apenas Thiago Medina (PL) não compareceu à votação. Segundo a Câmara Municipal do Recife, os eleitos tomarão posse durante reunião solene no dia 4 de janeiro de 2027, às 10h, conforme previsto no parágrafo 1º do artigo 39 do Regimento Interno da Casa.