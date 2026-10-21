Câmara Municipal do Recife elege Samuel Salazar como novo presidente da Casa

A votação que definiu a composição e condução administrativa do Legislativo da capital pernambucana foi realizada na tarde desta quarta-feira (21)

Vereador Samuel Salazar (Fotos: Francisco Silva/ DP foto)

A Câmara Municipal do Recife elegeu Samuel Salazar (MDB) como novo presidente da Comissão Executiva da Casa para o biênio 2027-2028. A votação que definiu a composição e condução administrativa do Legislativo da capital pernambucana foi realizada na tarde desta quarta-feira (21). Salazar substitui Romerinho Jatobá (PSB), eleito deputado estadual, que exerceu o cargo por seis anos consecutivos.

Também foram eleitos para 1.º vice-presidente, a Professora Ana Lúcia (Republicanos); a 2.ª vice-presidente, Hélio Guabiraba (PSB); e para 3.º vice-presidente, Fred Ferreira (PL). Já para o cargo de 1.º secretário, a Casa elegeu o vereador Marco Aurélio Filho (PSB). Os vereadores Gilberto Alves (Republicanos) e Carlos Muniz (PSB) foram eleitos para a 2.ª e 3.ª secretaria, respectivamente. Natália de Menudo (PSB) e Chico Kiko (PSB) assumem a suplência.

Confira a votação:

Presidente: Samuel Salazar - 35

1º vice-presidente: Professora Ana Lúcia - 35

2º vice-presidente: Hélio Guabiraba - 34

3º vice-presidente: Fred Ferreira - 32

1º secretário: Marco Aurélio Filho - 36

2º secretário: Gilberto Alves - 36

3º secretário: Carlos Muniz - 36

1º suplente: Natália de Menudo - 35

2º suplente: Chico Kiko - 34

Dos 37 vereadores titulares, apenas Thiago Medina (PL) não compareceu à votação. Segundo a Câmara Municipal do Recife, os eleitos tomarão posse durante reunião solene no dia 4 de janeiro de 2027, às 10h, conforme previsto no parágrafo 1º do artigo 39 do Regimento Interno da Casa.







