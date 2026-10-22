Datafolha: Flávio Bolsonaro e Lula aparecem empatados com 50% dos votos válidos

Levantamento foi realizado entre os dias 20 e 22 de outubro, com 2.520 eleitores de 16 anos ou mais

Candidatos a presidente do Brasil Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) (FOTO: EVARISTO SA / AFP)

A três dias do segundo turno das eleições presidenciais, os candidatos Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparecem empatados com 50% dos votos válidos, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (22). No total de intenções de voto, Flávio registra 47%, enquanto Lula tem 46%, configurando empate técnico.

De acordo com o levantamento, os votos brancos e nulos somam 5%, enquanto 2% dos entrevistados estão indecisos. A diferença de um ponto percentual entre os candidatos está dentro da margem de erro da pesquisa, o que mantém a disputa tecnicamente empatada na reta final da campanha.

Os votos válidos excluem os votos brancos, nulos e os eleitores indecisos. Esse é o critério utilizado pela Justiça Eleitoral para calcular o resultado oficial das eleições.

O levantamento foi realizado entre os dias 20 e 22 de outubro, com 2.520 eleitores de 16 anos ou mais. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi contratada pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-09709/2026.

Pesquisa anterior

Na pesquisa anterior do Datafolha, divulgada em 15 de outubro, Flávio Bolsonaro tinha 51% dos votos válidos, contra 49% de Lula. Nos votos totais, o senador aparecia com 47%, enquanto o presidente registrava 45%. O resultado indicava empate técnico, considerando a margem de erro de dois pontos percentuais.

No levantamento divulgado em 8 de outubro, Flávio tinha 52% dos votos válidos, contra 48% de Lula. A nova pesquisa permite avaliar se a distância entre os dois candidatos aumentou, diminuiu ou permaneceu estável na reta final da campanha.

A nova pesquisa Datafolha é a terceira rodada do instituto no segundo turno e a primeira após o debate entre os candidatos realizado no domingo (18).

No primeiro turno, Flávio recebeu 47,03% dos votos válidos, enquanto Lula obteve 45,16%.

