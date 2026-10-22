Datafolha: penúltima pesquisa da disputa para presidente é divulgada hoje (22)

A pesquisa iniciou no dia 20 e será finalizada nesta quinta (22), com 2.520 pessoas de 16 anos ou mais. Divulgação do Instituto Datafolha é a penúltima antes do segundo turno das eleições presidenciais, que acontecem no domingo (25)

Os candidatos à presidência da República, Flávio Bolsonaro e Lula (Agência Senado e Ricardo Stuckert/PR)

A penúltima pesquisa sobre o segundo turno das eleições presidenciais do Instituto Datafolha será divulgada nesta quinta-feira (22).

O levantamento recente do Datafolha foi divulgado no dia 15 de outubro, e apontou Flávio Bolsonaro (PL) com 47% das intenções de votos totais e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 45%.

Considerando os votos válidos, Flávio tinha 51%, e Lula, 49%.

Estudo

A pesquisa desta quinta-feira (22), foi encomendada pela Folha de São Paulo e pela Globo. Ao todo, 2.520 pessoas de 16 anos ou mais foram ouvidas entre o dia 20 e hoje (22).

A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro na Justiça Eleitoral é BR-09709/2026.

Última pesquisa

No sábado (24), véspera do 2º turno, o Datafolha divulgará a última pesquisa de intenção de voto do Instituto. O levantamento foi encomendado pela Folha de São Paulo e pela Globo.





