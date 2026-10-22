A três dias do segundo turno, Nikolas Ferreira realiza mobilização no Recife nesta quinta (22)

Denominado "Bloquinho do 22", ato de direita será realizado na Avenida Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, na noite desta quinta-feira (22)

Concentração será na Pracinha de Boa Viagem (Foto: Mauricio Ferry/ DP Foto)

Às vésperas do segundo turno das eleições presidenciais, que acontecem no domingo (25), o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), realiza um ato em apoio ao candidato e senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, nesta quinta-feira (22).

O ato está previsto para às 19h22, com concentração na Pracinha de Boa Viagem, seguindo até o Parque Dona Lindu. O evento terá participação também do vereador de São Paulo e deputado federal recém-eleito Lucas Pavanato (PL) e do candidato a vice-presidente, Alfredo Gaspar (União).

A agenda da ala bolsonarista em Pernambuco iniciou na quarta-feira (21), com a Caravana Muda Brasil, também em Boa Viagem.

Já na sexta-feira (23), Alfredo Gaspar (União), volta ao estado para participar de uma carreata no município de Jaboatão dos Guararapes, apontado como um reduto bolsonarista na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Também na sexta-feira (23), serão realizadas carreatas em diversas regiões, incluindo Triunfo, no Sertão, e Barreiros, na Mata Sul.

Eleições

As mobilizações no estado fazem parte de uma força-tarefa da direita para tentar angariar votos em Pernambuco, onde Flávio perdeu para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no primeiro turno das eleições.

Na ocasião, o liberal teve 31,03% dos votos válidos, o que significa que 1.738.043 pernambucanos votaram nele. Na contramão, com 63,45% dos votos, Lula foi o candidato escolhido por 3.553.971 eleitores do estado.