Lula está arrumando desculpa para não ir ao debate da TV Globo, está com medo, diz Tarcísio

A declaração foi uma reação à cobrança feita por Lula na terça-feira (20), para que Flávio apresente um documento autorizando a quebra de seus sigilos

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)





O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta quarta-feira (21), que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, está com medo de participar do debate da TV Globo e procura uma justificativa para faltar ao confronto com Flávio Bolsonaro (PL).

"Lula está arrumando desculpa para não ir ao debate da TV Globo, está com medo", disse o governador durante encontro com apoiadores do candidato do PL em Guarulhos, na Região Metropolitana de São Paulo. Organizado por Tarcísio, o evento foi realizado em local fechado.

A declaração foi uma reação à cobrança feita por Lula na terça-feira (20), para que Flávio apresente um documento autorizando a quebra de seus sigilos. Em ato de campanha entre Juazeiro (BA) e Petrolina (PE), o petista afirmou que o adversário só poderia participar do debate se concordasse com a medida.

"Se ele apresentar um documento autorizando quebrar o sigilo vai ter debate, porque senão ele não pode ir ao debate. Porque um presidente da República não pode debater com ladrão", declarou Lula na ocasião.

A campanha do presidente protocolou na terça-feira, no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), uma autorização para a divulgação dos sigilos bancário, fiscal e telefônico do petista e de seus familiares, condicionada à concordância de Flávio em fazer o mesmo em relação a si e à própria família. O documento abrange os últimos oito anos, mas ainda não contém os dados. O desafio foi lançado por Lula durante o debate Band/Estadão de domingo (18), quando Flávio ironizou a proposta e não confirmou se autorizaria a divulgação.

No encontro em Guarulhos, Tarcísio também anunciou a realização de 50 eventos com prefeitos em apoio a Flávio no sábado (24). Ao defender a vitória do aliado, usou o município paulista como exemplo da mudança política que espera para o País.

"Guarulhos era de esquerda e 'despetetizou', e é isso que vai acontecer com o Brasil", afirmou. "Eu quero mandar o Lula para casa."