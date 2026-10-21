Entre evangélicos, Flávio oscila de 60% para 58% e Lula vai de 28% para 30%, diz Quaest

Entre os católicos, Lula oscilou de 49% para 50%, enquanto Flávio caiu de 43% para 40% - variação para além da margem de erro da pesquisa

Montagem com os candidatos à presidência Lula (à esquerda) e Flávio Bolsonaro (à direita) (Ricardo Stuckert/PR e Saulo Cruz/Agência Senado)





Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (21), mostra que a intenção de voto no candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) entre os eleitores evangélicos oscilou de 60% para 58%, na comparação com pesquisa divulgada uma semana atrás, em 14 de outubro. No mesmo período, a intenção de voto no atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez o caminho inverso e oscilou positivamente, de 28% para 30%.

Já entre os católicos, Lula oscilou de 49% para 50%, enquanto Flávio caiu de 43% para 40% - variação para além da margem de erro da pesquisa, que é de 2 pontos porcentuais para mais ou para menos.

A Quaest entrevistou 2.154 pessoas entre os dias 17 e 20 de outubro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08535/2026.

O período de coleta da pesquisa capta a aprovação do fim da escada 6x1, promulgada pelo Congresso Nacional no dia 16 de outubro. Além disso, também capta parcialmente os efeitos do debate do último domingo, 18.

Na divisão por regiões, Flávio segue obtendo vantagem no Sul, Centro-Oeste, Norte e Sudeste e Lula vai melhor no Nordeste.

Conforme o levantamento, o senador do PL tem 48% no Sudeste - ante 49% na semana passada. Já Lula tem 39% na região, ante 38% no levantamento anterior. No Sul, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro permaneceu com 61%, enquanto Lula oscilou de 30% para 28% na comparação com uma semana atrás.

No Nordeste, Lula manteve 61% das intenções de voto, enquanto Flávio passou de 32% para 31%. Nas regiões Norte e Centro-Oeste, Flávio variou de 50% para 49% enquanto o petista passou de 42% para 41%.