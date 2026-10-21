Na pesquisa Quaest, 45% acham governo Lula melhor que o de Jair Bolsonaro

O levantamento também mostra que para 11%, os dois governos foram iguais, e 4% não souberam responder. A vantagem do petista ultrapassa a margem de erro, que é de dois pontos porcentuais

A pesquisa anterior divulgada há um mês registrava empate na categoria, com 42% para ambos os candidatos (Fotos: Ricardo Stuckert/Divulgação e Maurício Ferry/DP Foto)

Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (21), aponta que 45% dos entrevistados acham a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) melhor do que a do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que é defendida por 40%.

também mostra que para 11%, os dois governos foram iguais, e 4% não souberam responder. A vantagem do petista ultrapassa a margem de erro, que é de dois pontos porcentuais.

A pesquisa anterior divulgada há um mês registrava empate na categoria, com 42% para ambos os candidatos. Com isso, o petista subiu cinco pontos porcentuais, enquanto a avaliação bolsonarista oscilou dois pontos para baixo.

Contratado pelo Globo e a TV Globo. A Quaest entrevistou 2.154 pessoas com 16 anos ou mais, entre os dias 17 e 20 de outubro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08535/2026.

O período de coleta da pesquisa capta a aprovação do fim da escada 6x1, promulgada pelo Congresso Nacional no dia 16 de outubro. Além disso, também capta parcialmente os efeitos do debate do último domingo (18).

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