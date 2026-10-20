Lula faz ato em Juazeiro e Petrolina, em Pernambuco; veja ao vivo

Caminhada parte de Juazeiro (BA) e cruza a ponte rumo a Petrolina nesta terça (20); no 1º turno, presidente teve 60,2% dos votos válidos no município, mas 3.380 votos a menos que há quatro anos

Presidente Lula (PT) em meio à multidão no Recife (Karol Rodrigues / DP Foto.)

O presidente Lula (PT) participa nesta terça-feira (20) de um ato que une Juazeiro (BA) e Petrolina (PE), no Vale do São Francisco, a cinco dias do segundo turno. A concentração teve início às 14h na Orla 2, em Juazeiro e segue para a avenida Guararapes, em Petrolina.

A expectativa é reunir caravanas do Sertão de Pernambuco, do norte da Bahia e do sul do Piauí. Antes, Lula esteve em São Luís, no Maranhão. Na convocação, ele disse que "Pernambuco e Bahia serão os responsáveis pela nossa grande vitória no domingo".

Petrolina é o município pernambucano em que Lula mais perdeu votos em números absolutos desde 2022. Ele teve 116,7 mil votos no primeiro turno, 3.380 a menos. Terceira maior cidade de Pernambuco, com 418 mil habitantes e 249 mil eleitores, Petrolina deu a Lula 60,2% dos votos válidos. Flávio Bolsonaro (PL) teve 63,5 mil votos (32,8%). Considerando todos os eleitores aptos, Lula foi escolhido por 46,8%. Outros 45,2 mil não compareceram, 18,2% do eleitorado.