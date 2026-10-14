No 2º turno, Flávio tem 46% dos votos totais, contra 44% de Lula em empate técnico

Como a margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, as intenções de voto mostram um empate técnico.

Flávio Bolsonaro e Lula se enfrentam no segundo turno da disputa presidencial (Daniel Ramalho/AFP e Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

A primeira pesquisa Quaest para o segundo turno, divulgada nesta quarta-feira, 14, mostra o senador Flávio Bolsonaro (PL) com 46% das intenções de votos, contra 44% do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Como a margem de erro é de 2 pontos porcentuais, ambos os candidatos estão em empate técnico.

Na última pesquisa, divulgada na véspera do primeiro turno, Flávio atingiu 44% das intenções de voto para o segundo turno, já Lula tinha 42%.

Ainda conforme o levantamento, o primeiro do instituto após o primeiro turno das eleições, 9% dos eleitores disseram que votarão em branco ou nulo no segundo turno, outros 1% se disseram indecisos.

O levantamento foi encomendado pela Globo e pelo jornal O Globo. A Quaest entrevistou 2.154 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 10 e 13 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-08729/2026.

O Diario de Pernambuco divulga apenas resultados de pesquisa eleitorais, no Brasil e em Pernambuco, dos institutos: Datafolha, Ipec, Quaest e Atlas/Intel, e depois de os levantamentos terem sido levados a público pelos veículos contratantes.